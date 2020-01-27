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Depremzedeler için toplanan yardımlar dualarla uğurlandı

ERZURUM HABERLERİ  | 27.01.2020 11:44 | Son Güncelleme

Elazığ ve Malatya’da yaşanan 6.8 şiddetindeki depremin ardından Aşkale Belediye Başkanlığı ilçe de yardım kampanyası başlattı.Kısa süre içerisinde gerek Aşkale Belediyesi gerekse ilçe halkı başlatılan kampanyaya yoğun ilgi göstererek Elazığ’daki vatandaşlara ulaştırılmak üzere vatandaşların acil ihtiyaçları olabilecek Battaniye ağırlıklı olmak üzere Kışlık giysi, Ayakkabı, Bot, Elektrikli Isıtıcılar ve Gıda yardımında bulundular.Aşkale Belediyesi önünde Elazığ’a ulaştırılacak olan yardım konvoyu dualarla uğurlandı.Uğurlama törenine Aşkale Kaymakamı Mehmet Aksu, Belediye Başkanı Dr.

Elazığ ve Malatya’da yaşanan 6.8 şiddetindeki depremin ardından Aşkale Belediye Başkanlığı ilçe de yardım kampanyası başlattı.
Kısa süre içerisinde gerek Aşkale Belediyesi gerekse ilçe halkı başlatılan kampanyaya yoğun ilgi göstererek Elazığ’daki vatandaşlara ulaştırılmak üzere vatandaşların acil ihtiyaçları olabilecek Battaniye ağırlıklı olmak üzere Kışlık giysi, Ayakkabı, Bot, Elektrikli Isıtıcılar ve Gıda yardımında bulundular.
Aşkale Belediyesi önünde Elazığ’a ulaştırılacak olan yardım konvoyu dualarla uğurlandı.
Uğurlama törenine Aşkale Kaymakamı Mehmet Aksu, Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, Ak Parti İlçe Başkanı A.Kerim Polat , MHP İlçe Başkanı Toksöz Kartal , İlçe Müftüsü Rahmi Sancar, belediye çalışanları ve vatandaşlar katıldı.
İlçe Müftüsü Sancar’ın duası sonrası Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış konu ile alakalı yaptığı açıklamada " Elazığ ve Malatya’da meydana gelen depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlara rahmet yaralılara acil şifalar diliyoruz. Devletimiz her zaman vatandaşının yanında olduğunu bir kere daha gördük. Gerekli acil yardımlar anında vatandaşlara iletilmiştir. Bizlerde Belediye Başkanlığımız olarak Elazığ’daki kardeşlerimize yardım kampanyası başlattık. İlçe halkımızın da büyük katılımı ile kısa sürede toplanan yardımları bugün gönderiyoruz. Afet Yönetim Merkezi ile yaptığımız görüşmeler neticesinde depremzede vatandaşlarımızın kullanabilecekleri yardımları toparladık. Kampanyamıza ilgi gösteren Başta Kaymakamlığımız, Belediyemiz , Ak Parti ve MHP ilce teşkilatlarına ve vatandaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
Toplanan yardımlar bugün Belediyeye ait araçlarla yüklenerek Elazığ’a gönderilmek üzere yola çıktı.

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