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Depremzedeler için toplanan yardımlar yola çıktı

AMASYA HABERLERİ  | 30.01.2020 18:43 | Son Güncelleme

Amasya’nın Merzifon ilçesinde Elazığ ve Malatya’daki deprem mağdurları için toplanan yardımlar, ulaştırılmak üzere yola çıktı.Merzifon Kaymakamlığı, Merzifon Belediyesi, Kızılay Merzifon Temsilciliği ve AFAD iş birliğiyle ilçede 27 Ocak Pazartesi günü yardım kampanyası başlatılmıştı.

Amasya’nın Merzifon ilçesinde Elazığ ve Malatya’daki deprem mağdurları için toplanan yardımlar, ulaştırılmak üzere yola çıktı.
Merzifon Kaymakamlığı, Merzifon Belediyesi, Kızılay Merzifon Temsilciliği ve AFAD iş birliğiyle ilçede 27 Ocak Pazartesi günü yardım kampanyası başlatılmıştı. Bugüne kadar 3 gün içerisinde Merzifonlular el ele vererek Elazığ ile Malatya’daki depremzedelere kuru gıda, giyilmemiş giysi, battaniye, ısıtıcı ve toplam 8 bin TL nakdi destekte bulundu.
Aşevi ve Gençlik Merkezi’nde toplanan yardımlar, el birliği ile tıra yüklenerek, Elazığ ile Malatyalı depremzedelere gönderildi.

Kampanya 15 Şubat’a kadar devam edecek
Toplanılan paraların konteynır ve ev yapımı için kullanılacağını aktaran Türk Kızılay Merzifon Temsilcisi İskender Doğru, “24 Ocak’ta Elazığ’da olan deprem hepimizi üzdü. Sağ olsun Merzifon halkımızda başlattığımız kampanyaya ikinci el olmamak kaydıyla birinci el giyim eşyaları ve gıdalar getirdiler.
Şuana kadar 8 bin TL topladık. Kampanyamız 15 Şubat’a kadar devam edecek. Toplanan paralar konteynır ve ev yapımı için kullanılacak. Yardımlarından dolayı herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

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Merkez
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