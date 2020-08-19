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Depremzedeler için yapılan konutların inşaatları yükseliyor

MALATYA HABERLERİ  | 19.08.2020 11:46 | Son Güncelleme

Malatya’da depremzedeler için yapılan toplu konutların inşaatları yükseliyor.

Malatya’da depremzedeler için yapılan toplu konutların inşaatları yükseliyor. 17 blok 296 konuttan oluşan 3. Etap çalışmaları devam ediyor. 3 etaptan oluşan toplam 48 Blok 849 adet konut inşaatında birçok daire bu yıl teslim edilecek.
Vali Aydın Baruş, Elazığ’ın Sivrice ilçesi merkezli olan 24 Ocak 2020’de meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremden dolayı Malatya’da evleri ağır hasar gören hak sahibi vatandaşlar için yapılan konut projesini yerinde inceledi.
Vali Baruş, Battalgazi İlçesi Orduzu Mahallesi Gelincik Tepesi’ne Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TOKİ Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan 3 etaptan oluşan toplam 48 Blok 849 adet konut inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi çalışmaları hakkında Çevre Şehircilik Müdürlüğü ile yüklenici firma yetkililerinden bilgiler aldı.
Son olarak inşaatına başlanan 17 blok 296 konuttan oluşan 3.Etap çalışmalarını inceleyen Vali Baruş, yüklenici firma yetkililerinden son durum hakkında detaylı bilgiler aldı.

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