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Depremzedeler, konteyner kente davet edildi

MALATYA HABERLERİ  | 04.02.2020 17:54 | Son Güncelleme

Kış şartlarında çadırlarda yaşamını devam ettiren depremzedeler, konteyner kente davet edildi.İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Vali Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren,Merkez İlçelerine bağlı mahallelerde incelemelerde bulundu.24 Ocak’ta yaşanan depremin yaralarını sarmak, devletin vatandaşlarının yanında olduğunu hissettirmek, deprem nedeniyle zarar gören vatandaşların sıkıntılarını dinlemek ve bu sıkıntılara çözüm üretmek amacıyla şehrin farklı mahallelerinde ziyaret ve incelemelerine devam ediyor.Deprem nedeniyle ağır hasarlı olarak yıkım kararı alınan Hasanbey Caddesi üzerindeki 4K Sitesindeki incelemelerin ardından Salköprü, Bentbaşı, İlyas, Kiltepe, Çarmuzu, Kaynarca, Melekbaba, Taştepe, Cirikpınar ve Hidayet Mahallelerini ziyaret eden yetkililer, mahalleler hakkında ilk bilgileri muhtarlardan aldı.

Kış şartlarında çadırlarda yaşamını devam ettiren depremzedeler, konteyner kente davet edildi.
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Vali Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren,
Merkez İlçelerine bağlı mahallelerde incelemelerde bulundu.
24 Ocak’ta yaşanan depremin yaralarını sarmak, devletin vatandaşlarının yanında olduğunu hissettirmek, deprem nedeniyle zarar gören vatandaşların sıkıntılarını dinlemek ve bu sıkıntılara çözüm üretmek amacıyla şehrin farklı mahallelerinde ziyaret ve incelemelerine devam ediyor.
Deprem nedeniyle ağır hasarlı olarak yıkım kararı alınan Hasanbey Caddesi üzerindeki 4K Sitesindeki incelemelerin ardından Salköprü, Bentbaşı, İlyas, Kiltepe, Çarmuzu, Kaynarca, Melekbaba, Taştepe, Cirikpınar ve Hidayet Mahallelerini ziyaret eden yetkililer, mahalleler hakkında ilk bilgileri muhtarlardan aldı. Özellikle deprem nedeniyle oluşan mağduriyetlerin giderilip giderilmediğini denetleyen yetkililer, hasarlı binaları gezerek vatandaşların sıkıntılarını dinledi.
Konutları hasarlı olduğu için çadırlarda yaşamaya çalışan vatandaşların sıkıntılarını dinleyip konteyner kente başvurmalarını söyleyen Vali Baruş, kış şartlarında çadırlarda yaşamını devam ettirmenin zorluklarını anlatarak, Beydağı konteyner kente davet etti ve orada daha iyi şartlarda barınabileceklerini, yiyecek ve ısınma ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılanacağını belirtti.

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