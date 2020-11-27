Depremzedelere beyaz eşya desteği sürüyor

Depremde evleri ağır ve orta derecede hasar görenlerin yeni yuvalarındaki beyaz eşya ihtiyaçları, İzmir Büyükşehir Belediyesinin sosyal destek kapsamındaki çalışmalarının yanı sıra Halkın Bakkalı üzerinden yapılan bağışlarla karşılanıyor. Depremzedelerin beyaz eşya ihtiyacını karşılamak için yürütülen kampanyaya destek çağrısını yineleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Dayanışmayı ne kadar büyütürsek yaralarımızı o kadar çabuk sararız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, depremde evleri ağır ve orta derecede hasar gören afetzede ailelerin yeni evlerindeki eşya gereksinimleri karşılamak için yoğun bir çaba harcıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesine yapılan başvuru sonrası incelemeleri tamamlanan 147 hanenin; buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon, kanepe, setüstü ocak, yatak gibi ihtiyaçları teslim edildi. Bu ailelere gıda ve hijyen paketi verildi, giysi ihtiyaçları da giderildi; ayrıca yine 233 haneye gıda ve hijyen paketi verilerek giysi desteği sağlandı.

"Halkın Bakkalı" ve "Biz İzmir" dijital platformu üzerinden yardımseverler tarafından satın alınan destek paketlerinin de dağıtımını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, önümüzdeki günlerde 205 haneye daha ulaşarak; eşya, gıda ve giysi ihtiyaçlarını karşılayacak. Böylelikle destek verilen hane sayısı 352’ye çıkacak.

Depremden etkilenen İzmirliler’in yeni evlerinde en büyük ihtiyaçlarının beyaz eşya olduğunu söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Halkın Bakkalı üzerinden başlattıkları destek kampanyasına katkı verenlere teşekkür etti. Kampanyanın devam ettiğini belirten Soyer, "Dayanışmayı ne kadar büyütürsek yaralarımızı o kadar çabuk sararız" dedi.