Depremzedelere konut müjdesi

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ile birlikte Battalgazi ilçesine bağlı 5 mahalle muhtarlarıyla bir toplantı düzenleyerek, bu mahallelerdeki sorun ve sıkıntıları masaya yatırdı.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ve Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi ilçesine bağlı Pelitli, Bulutlu, Düzyol, Kamıştaş ve Çolaklı Mahallesi muhtarlarıyla bir araya gelerek, mahallelerdeki sorun ve sıkıntılar masaya yatırıldı. Battalgazi Belediyesi’nde düzenlenen Milletvekili Çalık ve Başkan Güder ile birlikte Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret Onhan, Malatya Afet ve Acil Durum İl Müdürü Mustafa Türker, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Kamil Biter, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ve 5 mahalle muhtarının katıldığı toplantıda, bu mahallelere yapılacak olan deprem konutlarının yer tespiti üzerine istişarelerde bulundu.

"Vekilimize ve başkanıma şükranlarımı sunuyorum”

Gerçekleştirilen toplantı ile sorunların çözüldüğünü aktaran Bulutlu Mahalle Muhtarı Fazlı Özcan, “Battalgazi Belediye Başkanımızın ev sahipliğinde buradayız. Mahallelerimizdeki sorunları vekilimize ve başkanımıza ilettik, istişare yaptık. Vekilimiz TOKİ Başkanıyla da sorunumuzu görüştü. Biran önce sorunun çözülmesi noktasında çalışmaların başlamasına karar verildi. Ben başta bu toplantıyı düzenleyen Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e ve Öznur Çalık vekilimize şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.