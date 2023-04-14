Depremzedelere ücretsiz konaklama sağlayan 60 işletmeye ödül

15-22 Nisan Turizm Haftası etkinlikleri başladı. 47. Turizm Haftası’nın açılış programı Atatürk Anıtı önünde yapıldı. Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü çelenginin anıta bırakılması ile başlayan tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Programda konuşan İl Müdürü Adanan İpekdal, birçok turizm alanında öncü olan Samsun’un Samsunspor’un Süper Lig’e çıkmasıyla spor turizminde de ön sıralarda yer alacağını ifade etti.

Anıttaki törenin ardından Gazi İl Halk Kütüphanesi Konferans Salonu’nda 6 Şubat depremlerinde mağdur olan vatandaşlara ücretsiz olarak kapılarını açan turizm işletmelerine teşekkür belgeleri takdim edildi. Depremzedelere ücretsiz ve sınırsız olarak hizmet veren otel, butik ve pansiyon gibi 60 işletmeye teşekkür belgeleri verildi.

Ücretsiz bir şekilde depremzedelere işletmelerini açan turizmcilere teşekkür eden Adnan İpekdal, “6 Şubat’ta ülkemize yasa boğan depremler sonrası büyük sıkıntılar yaşadık. 11 ilde etkili olan deprem bizi yasa boğdu. O dönemde Samsun’da hizmet veren konaklama sektörü temsilcileri kendilerine bir çağrıda bulunulmadan kendi istekleri ile depremzedeleri otellerinde bedelsiz ve sınırsız olarak konaklatacaklarının duyurusunu yaptılar. Samsun’a gelen depremzedeleri otellerinde uzun süre barındırdılar. Bu olağanüstü dönemde millet olarak gösterdiğimiz en güzel örneklerden birini teşkil ettiler. Bizler de kendilerine bu onurlu duruşlarından dolayı teşekkürlerimizi sunmak istedik” dedi.

“2 KATTA 20 ODADA 50 DEPREMZEDEYİ MİSAFİR ETTİK”

Şu anda bile depremzedeleri misafir ettiklerini ifade eden Samsun’un en büyük otelinin müdürü Onur Bıyıklı, “Depremler sonrasında büyük üzüntü yaşadık. Birçok vatandaşımız evlerinden ve yurtlarından oldular. Bizler de Samsun otelcileri olarak kapılarımızı depremzedelere belirsiz süre açtık. AFAD yönetiminde yurtlara sevk edilene kadar kendilerine ücretsiz hizmet verdik. Biz otelimizin 2 katındaki 22 odamızı depremzedelere açtık. Burada 50’den fazla kişiyi 2 aydan fazla süre misafir ettik. Hala daha ev bulamayan ya da yakınlarını bekleyen misafirlerimizi ağırlamaya devam ediyoruz” diye konuştu.

