YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bingöl
  4. Depremzedelere yardımlar AFAD ve Kızılay koordinesinde ulaştırılacak

Depremzedelere yardımlar AFAD ve Kızılay koordinesinde ulaştırılacak

BİNGÖL HABERLERİ  | 17.06.2020 12:26 | Son Güncelleme

Depremzedelere yardımlar AFAD ve Kızılay koordinesinde ulaştırılacak

BİNGÖL (AA) - Bingöl Valiliği, Kovid-19 salgını süreci nedeniyle deprem bölgesinde dağıtımı yapılacak yardımların, AFAD ve Kızılay koordinesinde ulaştırılacağını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Karlıova ilçesinde 3 gün önce meydana gelen depremin ardından sivil toplum kuruluşlarının depremzedeler için yardım faaliyetlerinde bulundukları hatırlattı.

"Sivil toplum kuruluşlarının bu konudaki hassasiyetini anlıyor ve önemsiyoruz." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, şöyle denildi:

"İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği Kovid-19 pandemi süreci nedeniyle yardımlar AFAD ve Kızılay koordinesinde gerçekleştirilecektir. Yapılacak yardımlarda kullanılmış giysi ve benzeri malzemelerin kabul edilmeyeceğini, planlanan yardımların Bingöl Valiliği Deprem Yardım İletişim Merkezine yapılmasını; yardım toplama ve dağıtma ehliyetinin AFAD ve Kızılay koordinesinde olduğunu hatırlatırız."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İşte Arda Türkmen'in 15 yaş küçük sevgilisi İşte Arda Türkmen'in 15 yaş küçük sevgilisi
Cezaevinden kaçtı 2,5 saat sonra yakalandı!Cezaevinden kaçtı 2,5 saat sonra yakalandı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Müdür Sönmez 12 yıl aradan sonra görevine geri döndü

Müdür Sönmez 12 yıl aradan sonra görevine geri döndü

Sakarya'da koronavirüs tespitine yönelik "Toplum Tarama Çalışması" başlatıldı

Sakarya'da koronavirüs tespitine yönelik "Toplum Tarama Çalışması" başlatıldı

Başkan Erdoğan altyapı çalışmalarını yerinde inceledi

Başkan Erdoğan altyapı çalışmalarını yerinde inceledi

Adana merkezli 3 ildeki FETÖ operasyonu

Adana merkezli 3 ildeki FETÖ operasyonu

(Özel) Bin 700 yıllık kilise, ilk kez gece fotoğraflandı

(Özel) Bin 700 yıllık kilise, ilk kez gece fotoğraflandı

Esrarı yolcu otobüsüyle başka ile götürürken yakalandılar

Esrarı yolcu otobüsüyle başka ile götürürken yakalandılar

Bingöl Namaz Vakitleri 17 Haziran Çarşamba

İmsak
02:54
Sabah
04:45
Öğle
12:24
İkindi
16:19
Akşam
19:53
Yatsı
21:36

Bingöl Nöbetçi Eczaneler17 Haziran Çarşamba

Sağlık Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Merkez
Ulaş Eczanesi
Genc
Karlıova Eczanesi
Karliova
Sağlık Eczanesi
Solhan
Yıldız Eczanesi
Solhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Bingöl'deki deprem

Bingöl'deki deprem

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Bingöl’de 121 bin 670 dekar tarım arazisi sulanmaya başladı

Bingöl’de 121 bin 670 dekar tarım arazisi sulanmaya başladı

Bir kahreden haber de Bingöl'den!

Bir kahreden haber de Bingöl'den!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.