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Depremzedelerin bulunduğu otomobilin şarampole devrildiği kazada 6 kişi yaralandı

08.02.2023 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de depremzedelerin bulunduğu otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk, 6 kişi yaralandı.

Depremzedelerin bulunduğu otomobilin şarampole devrildiği kazada 6 kişi yaralandı

Ali Cengiz A. idaresindeki 06 KA 7770 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kayseri kara yolunun 16. kilometresinde kontrolden çıkarak yaklaşık 10 metre yükseklikten şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile Gülay A, Muhammed Yusuf A, Sonay Büşra A, Yusuf A. (9) ve Ahmet Talha A. (5) yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Araçta bulunan depremzedelerin Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından Adıyaman'dan Kırıkkale'deki yakınlarının yanına geldikleri öğrenildi.

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trafik kazası Kırıkkale

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