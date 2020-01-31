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Depremzedelerin küçükbaş hayvanları İzmirli kardeşlerinden

İZMİR HABERLERİ  | 31.01.2020 11:51 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İzmir İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciliği Birliği, deprem bölgesi Elazığ'da küçükbaş hayvanları telef olan vatandaşlar için kampanya başlattı - İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen: - "Kardeşimin koyunu benden' sloganıyla yola çıktık. Böylece buradaki üreticilerimizin bağışladığı canlı küçükbaş hayvanları, hayvanlarını yitiren vatandaşlarımıza göndermiş olacağız"

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde küçükbaş hayvanını yitiren vatandaşlara İzmirli keçi ve koyun üreticileri destekte bulunacak.

İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm bakanlıkların ve halkın yaraları sarmak için çaba harcadığını söyledi.

Depremde ahırların yıkıldığını, küçükbaş ve büyükbaş hayvanların telef olduğunu aktaran Özen, Tarım ve Orman Bakanlığının afet bölgesinde zarar gören bütün üreticilere hayvanlarını temin etme ve destek verme konusunda girişimlerde bulunduğu anımsattı.

Müdürlük olarak deprem bölgesine yardım konusunda girişimde bulunduklarını vurgulayan Özen, şunları kaydetti:

"Ülkemizin her noktasından afet bölgesine kamu kurum ve kuruluşlarından, sivil toplum kuruluşlarından destek gidiyor. Biz de buradan farklı bir konumda dokunuş yapmak istedik. İzmir İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciliği Birliği ile bir çalışma yaptık. 'Kardeşlerimizin acısını paylaşalım' diye bir kampanya başlattık. 'Kardeşimin koyunu benden' sloganıyla yola çıktık. Böylece buradaki üreticilerimizin bağışladığı canlı küçükbaş hayvanları, küçükbaş hayvanlarını yitiren vatandaşlarımıza göndermiş olacağız. Kampanya tamamen gönüllük esasına dayanıyor."

- İzmirli üreticilere davet

Kampanyaya bugün itibariyle başladıklarını hatırlatan Özen, gelecek hafta da hayvanları göndermeyi planladıklarını dile getirdi.

Türk milletinin zor günlerde el ele vermeyi çok iyi bildiğini anlatan Özen, bunun tarihte de birçok örneği olduğunu vurguladı.

Kampanyanın ilgi göreceğine inancının tam olduğunu aktaran Özen, "Bir koyunla belki oradaki kardeşimizin acılarını unutturamayız ama bizim amacımız bir nebze de olsa oradaki kardeşlerimizin yanlarında olduğumuzu hissettirmek. Kampanyaya bütün üreticilerimizin katılmasını arzu ediyorum." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
kampanya Keçi Koyun Mustafa Özen Yardım

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