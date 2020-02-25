Depremzedelerin talepleri karşılandı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, depremzede üyeleri için talep ettikleri imkanların sağlandığını belirtip, “Talebimiz, hazine destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile kredi kullanan üyelerimize deprem felaketi nedeniyle destek olmalarıydı. Bunu da sağladık. Girişimlerimiz olumlu sonuç verdi. Tüm üyelerimize hayırlı olsun” dedi.

Depremden zarar gören üyeleri için talep ettiklerinin karşılandığını bildiren MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Bakanlıklara sunmuş olduğumuz taleplerimizden bir tanesi olan hazine destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile kredi kullanan üyelerimize deprem felaketi nedeniyle destek olmalarıydı. Malatya’daki bazı depremzede ve imalat sanayisindeki KOBİ’lerin, destek için devreye alınan kredi programlarından kefalet sorunları nedeniyle yararlanamadığını anlattık. Bunun üzerine KOSGEB ile KGF arasında sorunun aşılması için bakanlıklarımızdan güzel bir adım atıldı. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından Kredi Garanti Fonu’na Malatya ve Elazığ’a yaklaşık 8 milyon Euro kaynak aktarılacak..Dosyamızdaki taleplerimizin yerine getirilmesi ile farklı destekler alabilmek için çalışmalarımız devam ediyor.

Hazine destekli KGF kefaletinde, 24 Ocak 2020 tarihinden itibaren 30 Nisan 2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere, Hazine destekli KGF kefaleti ile kredi kullanan ve bu ilerde faaliyet gösteren işletmelerin kredilerini yapılandırmaları halinde yapılandırma komisyonu alınmayacaktır.

Yeni krediler için verilecek kefaletlerde bir defaya mahsus peşin olarak alınan kefalet komisyonu ise yüzde 2 ‘den binde 5 oranına düşürülmüştür. Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankasından kullanılacak kredilere verilecek kefaletler için” ifadelerini kullandı.

Yine, Elazığ ve Malatya illerinde faaliyet gösteren işletmeler için hazine destekli KGF kefalet üst limitlerinin 0-25 milyon TL cirolu firmalar için 4 milyon TL olan üst limit 12 milyon TL’ ye

25-125 milyon TL arası cirolu firmalar için ise 16 milyon TL olan üst limitin 25 milyon TL’ye çıkarıldığını bildiren Sadıkoğlu, “Girişimlerimiz olumlu sonuç verdi .Tüm üyelerimize hayırlı olsun” dedi.

Sadıkoğlu, “ Bu protokolle, yararlanıcı başına kredi üst limiti: 100 bin TL (Yüzde 90 KGF kefaleti ile), Kefalet Vadesi: 36 ay (12 ay ödemesiz dönem dahil), Başvuru Ücreti: Yok, Kefalet Komisyon Oranı: Yüzde 0.5 (Yıllık)” şeklinde konuştu.

