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Derbent’te pozitif ya da takipli hasta bulunmuyor

KONYA HABERLERİ  | 17.06.2020 16:21 | Son Güncelleme

Konya’nın Derbent ilçesinde, alınan önlemler ve halkın kurallara uyması sonucu pozitif korona virüs hastası olmadığı, temaslı ya da takipli hiçbir vakanın bulunmadığı öğrenildi.Derbent Kaymakamlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün kadın kursiyerleri, pandemi süresince şu ana kadar yaklaşık 8 bin 500 adet koruyucu maske üreterek, Derbent Kaymakamlığı Sosyal Vefa Destek Grubunda görevli personeller vasıtasıyla ücretsiz olarak halkın kullanımına sunulmasına katkı sağladı.İlçede pazar yeri, marketler, kahvehaneler, lokantalar, fırınlar ve berberlerin sıkı denetimi ve kurallara uyulması sonucu kadar pozitif koronavirüs vakası görülmediği, şuan için ilçe genelinde temaslı ya da takipli hiçbir hastanın bulunmadığı öğrenildi.Derbent Kaymakamı Yakup Papaker, “İlçemizde korona virüs vakası yaşanmaması bizim için çok sevindirici.

Konya’nın Derbent ilçesinde, alınan önlemler ve halkın kurallara uyması sonucu pozitif korona virüs hastası olmadığı, temaslı ya da takipli hiçbir vakanın bulunmadığı öğrenildi.
Derbent Kaymakamlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün kadın kursiyerleri, pandemi süresince şu ana kadar yaklaşık 8 bin 500 adet koruyucu maske üreterek, Derbent Kaymakamlığı Sosyal Vefa Destek Grubunda görevli personeller vasıtasıyla ücretsiz olarak halkın kullanımına sunulmasına katkı sağladı.
İlçede pazar yeri, marketler, kahvehaneler, lokantalar, fırınlar ve berberlerin sıkı denetimi ve kurallara uyulması sonucu kadar pozitif koronavirüs vakası görülmediği, şuan için ilçe genelinde temaslı ya da takipli hiçbir hastanın bulunmadığı öğrenildi.
Derbent Kaymakamı Yakup Papaker, “İlçemizde korona virüs vakası yaşanmaması bizim için çok sevindirici. Pandemi sürecinde vaka olmaması için tüm birimlerimizle önlemleri en üst seviyede almaya gayret ediyoruz. Ayrıca Derbentli kadınlarımızın maske üretimi konusunda takdire şayan emekleri bu gayretin en güzel sonucu olduğunu görüyoruz. Tüm birimlerimize ve Derbent halkına hassasiyetleri için teşekkür ediyorum” dedi.

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