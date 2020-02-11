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Derbi öncesi iki kulüp başkanından dostluk mesajı

BİLECİK HABERLERİ  | 11.02.2020 13:42 | Son Güncelleme

Bilecik 1.

Derbi öncesi iki kulüp başkanından dostluk mesajı

Bilecik 1. Amatör Lig’de pazar günü oynanacak olan Bilecikspor-1308 Osmaneli Belediyespor müsabakası öncesi iki takım başkanları dostluk mesajı verdi.
Bilecik 1. Amatör Lig’de bugün 42 puanla üçüncü sırada yer alan Bilecikspor ile 44 puanla ikinci sırada yer alan 1308 Osmaneli Belediyespor 16 şubat pazar günü karşı karşıya gelecek. Bilecik Edebali Stadı’ndan oynanacak maç öncesi Bilecikspor Başkanı Aydın Avcı ve 1308 Osmaneli Belediyespor Başkanı Fikret Atapay dostluk mesajı verdi. U19 Bilecik Gençler Ligi kur’a çekilişi öncesi iki bir araya gelirken, maçın dostça, birlik ve beraberlik içinde geçmesinin dileyerek, iki takım başkanları taraftarlarına sağduyulu olmalarını istedi.

"Taraftarlar arasında yaşanan olaylar değil, yaşanacak güzel olayların gündeme gelecek"
Bilecikspor Başkanı Aydın Avcı, pazar günü 1308 Osmaneli Belediyespor’u konuk edeceklerini anlatarak, "Bu maç öncesi ülkemizde yaşanan deprem, çığ faciası, uçak kazası ve şehit haberi ile sarsıldık. Bu olaylar sonrası pazar günü oynanacak maç öncesi ben taraftarımızın dostça, birlik beraberlik için bir maç seyredeceklerini umuyorum. Bizler Bilecikspor olarak rakibimizi bu maç öncesi başarılar dileriz. Önce tribünde sonra sahada dostça bir hava eseceğini ve taraftarlar arasında yaşanan olaylar değil, takımlara verecekleri destekler ve yaşanacak olan güzel olayların gündeme gelmesini diliyorum" dedi.

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