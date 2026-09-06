Derbi sonrası saha karıştı! Kerem Aktürkoğlu hakem Halil Umut Meler'in üzerine yürüdü

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan dev derbinin yankıları hem saha içinde hem de saha dışında hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin Chobani Stadyumu'nda ezeli rakibine 2-1 mağlup olduğu ve hakem kararlarının çokça tartışıldığı karşılaşmanın son düdüğünün ardından tansiyon tavan yaptı.

BİTİŞ DÜDÜĞÜYLE BİRLİKTE HAKEME KOŞTU

Karşılaşmanın ikinci yarısında teknik direktör İsmail Kartal'ın hamlesiyle oyuna dahil olan ve maç içerisinde yaşanan ikili mücadelelerdeki düdüklere tepkili olan Kerem Aktürkoğlu, maçın bitmesiyle birlikte soluğu hakem Halil Umut Meler'in yanında aldı. 90 dakikanın stresini ve mağlubiyetin verdiği gerginliği sahaya yansıtan milli yıldız, sinirlerine hakim olamayarak tecrübeli hakemin üzerine yürüdü.

ARAYA TAKIM ARKADAŞLARI GİRDİ

Oldukça öfkeli olduğu gözlenen ve Meler'e yönelik sert itirazlarda bulunan Kerem Aktürkoğlu'nun bu reaksiyonu sonrası araya teknik heyet ve diğer futbolcular girdi. Takım arkadaşlarının ve stadyumdaki güvenlik güçlerinin müdahalesiyle güçlükle sakinleştirilen başarılı oyuncu, uzun süren gerginliğin ardından soyunma odasının yolunu tuttu. Hakem Halil Umut Meler'in yaşanan bu olayla ilgili temsilci raporlarına herhangi bir ekleme yapıp yapmayacağı ise spor kamuoyunda merak konusu oldu.