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Derbi sonrası saha karıştı! Kerem Aktürkoğlu hakem Halil Umut Meler'in üzerine yürüdü

Fenerbahçe'nin sahasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup olduğu olaylı derbinin bitiş düdüğüyle birlikte saha içi bir anda karıştı. Sarı-lacivertli takımın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, müsabakanın hakemi Halil Umut Meler'e sert itirazlarda bulunarak üzerine yürüdü.

Derbi sonrası saha karıştı! Kerem Aktürkoğlu hakem Halil Umut Meler'in üzerine yürüdü
Emre Şen
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan dev derbinin yankıları hem saha içinde hem de saha dışında hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin Chobani Stadyumu'nda ezeli rakibine 2-1 mağlup olduğu ve hakem kararlarının çokça tartışıldığı karşılaşmanın son düdüğünün ardından tansiyon tavan yaptı.

BİTİŞ DÜDÜĞÜYLE BİRLİKTE HAKEME KOŞTU

Derbi sonrası saha karıştı! Kerem Aktürkoğlu hakem Halil Umut Meler in üzerine yürüdü 1

Karşılaşmanın ikinci yarısında teknik direktör İsmail Kartal'ın hamlesiyle oyuna dahil olan ve maç içerisinde yaşanan ikili mücadelelerdeki düdüklere tepkili olan Kerem Aktürkoğlu, maçın bitmesiyle birlikte soluğu hakem Halil Umut Meler'in yanında aldı. 90 dakikanın stresini ve mağlubiyetin verdiği gerginliği sahaya yansıtan milli yıldız, sinirlerine hakim olamayarak tecrübeli hakemin üzerine yürüdü.

ARAYA TAKIM ARKADAŞLARI GİRDİ

Derbi sonrası saha karıştı! Kerem Aktürkoğlu hakem Halil Umut Meler in üzerine yürüdü 2

Oldukça öfkeli olduğu gözlenen ve Meler'e yönelik sert itirazlarda bulunan Kerem Aktürkoğlu'nun bu reaksiyonu sonrası araya teknik heyet ve diğer futbolcular girdi. Takım arkadaşlarının ve stadyumdaki güvenlik güçlerinin müdahalesiyle güçlükle sakinleştirilen başarılı oyuncu, uzun süren gerginliğin ardından soyunma odasının yolunu tuttu. Hakem Halil Umut Meler'in yaşanan bu olayla ilgili temsilci raporlarına herhangi bir ekleme yapıp yapmayacağı ise spor kamuoyunda merak konusu oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Halil Umut Meler Kerem Aktürkoğlu fenerbahçe
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