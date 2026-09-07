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Derbide hayatını kaybeden Fenerbahçe taraftarı için yürek yakan detay ortaya çıktı

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Kadıköy'de oynanan derbiyi izlediği esnada tribünde kalp krizi geçirerek vefat eden Gerçek Yaşar'ın hikayesi yürekleri dağladı. 2003 yılında Bingöl'de gazi olan Yaşar'ın, 16 yaşındaki oğluyla birlikte hayatında ilk kez stadyumda maç izlemek için İstanbul'a geldiği ortaya çıktı.

Derbide hayatını kaybeden Fenerbahçe taraftarı için yürek yakan detay ortaya çıktı
Emre Şen

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde yaşanan acı olayın detayları belli oldu. Chobani Stadyumu'nda oynanan dev maçın ikinci yarısında fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Gerçek Yaşar'ın hikayesi spor kamuoyunu yasa boğdu.

OĞLUYLA İLK KEZ STADYUMA GİTMİŞTİ

Derbide hayatını kaybeden Fenerbahçe taraftarı için yürek yakan detay ortaya çıktı 1

İstanbul'a gezmek amacıyla gelen koyu Fenerbahçe taraftarı Gerçek Yaşar'ın, 16 yaşındaki oğlu Gazi Yaşar ile birlikte hayatında ilk defa bir futbol karşılaşmasını stadyumda canlı izlemek için tribündeki yerini aldığı öğrenildi. Karşılaşmanın ikinci yarısında aniden fenalaşan Yaşar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak talihsiz taraftar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

2003 YILINDA GAZİ OLMUŞTU

Derbide hayatını kaybeden Fenerbahçe taraftarı için yürek yakan detay ortaya çıktı 2

Hayatını kaybeden taraftarın geçmişine dair ortaya çıkan detaylar ise acıyı daha da katladı. Gerçek Yaşar'ın 2003 yılında Bingöl'de Jandarma Asteğmen olarak görev yaparken teröristlerle çıkan çatışmada yaralanarak gazi olduğu belirtildi. Mersin'de Mut Orman İşletme Müdürlüğü'nde uzun yıllar çalıştıktan sonra emekliye ayrılan gazi Yaşar'ın cenazesi, memleketi Mersin'in Mut ilçesine gönderildi.

KULÜPLERDEN TAZİYE MESAJI VE CENAZE PROGRAMI

Yaşanan bu trajik olayın ardından Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri, Gerçek Yaşar için başsağlığı mesajları yayımlayarak acılı ailenin hüznünü paylaştı. Yaşar'ın cenazesinin yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği açıklandı.

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe
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