Fenerbahçe'de çanlar İsmail Kartal için çalıyor! Olası mağlubiyetlerde yollar ayrılabilir

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında evinde ezeli rakibi Beşiktaş'a boyun eğen Fenerbahçe, ligde henüz dördüncü maçında ikinci mağlubiyetini tattı. Şampiyonlar Ligi'ne 18 yıl aradan sonra dönmenin getirdiği coşku, Kadıköy'deki 2-1'lik derbi mağlubiyetiyle yerini endişe ve soru işaretlerine bıraktı. Geçtiğimiz sezon Jose Mourinho, Domenico Tedesco ve Zeki Murat Göle yönetiminde çıktığı 34 lig maçında sadece iki kez kaybeden sarı-lacivertliler, Gençlerbirliği mağlubiyetinin ardından derbide de puan kaybederek 6 puanda kaldı.

BAŞKAN AZİZ YILDIRIM'DAN ROTASYON SİNYALİ

Beşiktaş mağlubiyetinin ardından kadro mühendisliği tartışmalarına son noktayı koyan Başkan Aziz Yıldırım, teknik heyete üstü kapalı bir mesaj gönderdi. "Kadro iyi, kadroda sıkıntı yok. Daha çok çalışmalıyız" ifadelerini kullanan Yıldırım, forma şansı bulamayan tecrübeli oyuncu Mert Müldür üzerinden, "Mert Müldür diye bir oyuncu var. Niye faydalanmıyoruz?" diyerek İsmail Kartal'a net bir rotasyon uyarısında bulundu.

KAPTAN SKRINIAR OYUNU ELEŞTİRDİ

Derbinin ardından takımın sahadaki duruşunu eleştiren bir diğer isim ise kaptan Milan Skriniar oldu. Sarı-lacivertlilerin tek golünü kaydeden Slovak stoper, "Rakibe çok fazla alan verdik, çok açık oynadık. Daha iyi olmamız gerekiyor. Kompakt kalabilmeliyiz. Hücumda da daha fazla çözüm üretmeliyiz" sözleriyle saha içindeki taktiksel zaaflara dikkat çekti.

İSMAİL KARTAL İÇİN KRİTİK VİRAJ

Üst üste yaşanan puan kayıplarının ardından eleştiri oklarının hedefi haline gelen teknik direktör İsmail Kartal'ı milli araya kadar oldukça zorlu bir periyot bekliyor. Fenerbahçe, perşembe günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında İtalyan devi Roma'yı ağırlayacak. Avrupa mesaisinin ardından ligde zorlu Gaziantep deplasmanına gidecek olan Kanarya, sonrasında Eyüpspor ile kozlarını paylaşacak. Bu üç kritik maçtan alınacak sonuçların, tecrübeli çalıştırıcının kulüpteki geleceğini doğrudan belirlemesi bekleniyor.