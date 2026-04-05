Derbide taraftarın tepkisi dinmiyor! O isim performansıyla saç baş yoldurdu

Beşiktaş'ta Murillo'nun sakatlığı sonrası ikinci yarıda oyuna giren Gökhan gösterdiği performansla taraftarları çileden çıkarttı.

16 DAKİKADA NEGATİF REKOR: 9 TOP KAYBI!

İkinci yarının başında oyuna giren Gökhan Sazdağı, sahada kaldığı sadece 16 dakikalık süre zarfında tam 9 kez top kaybı yaparak Süper Lig’de bu sezonun maçına damga vurdu.

TARAFTARIN TEPKİSİ DİNMİYOR

Sosyal medyada Beşiktaşlı taraftarlar, bu istatistik sonrası Gökhan Sazdağı’na sert eleştiriler yöneltmeye başladı. Dakika başına düşen hata oranıyla derbi tarihine geçen oyuncunun, konsantrasyon kaybı yaşadığı gözlerden kaçmadı.

KENDİ KALESİNE ATTI! SAYILMADI...

Beşiktaş'ta Gökhan Sazdağı ikinci yarıda oyuna girmesinin ardından top kayıplarının yanına bir de kendi kalesine gol ekledi. Korner pozisyonunda Guendouzi'nin ofsayt olduğu belirlenince kendi kalesine atılan gol geçersiz sayıldı. Pozisyon sonrası Beşiktaşşlı taraftarlardan tecrübeli oyuncuya büyük tepki geldi.