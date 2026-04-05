Derbide taraftarın tepkisi dinmiyor! O isim performansıyla saç baş yoldurdu

Kadıköy’de derbinin ikinci yarısı, Beşiktaş adına tarihi bir "istatistik kabusu"na sahne oldu. Sakatlanan Murillo’nun yerine devre arasında büyük umutlarla oyuna dahil olan Gökhan Sazdağı, sergilediği performansla siyah-beyazlı taraftarlara saç baş yoldurdu.

Beşiktaş'ta Murillo'nun sakatlığı sonrası ikinci yarıda oyuna giren Gökhan gösterdiği performansla taraftarları çileden çıkarttı.

16 DAKİKADA NEGATİF REKOR: 9 TOP KAYBI!

İkinci yarının başında oyuna giren Gökhan Sazdağı, sahada kaldığı sadece 16 dakikalık süre zarfında tam 9 kez top kaybı yaparak Süper Lig’de bu sezonun maçına damga vurdu.

TARAFTARIN TEPKİSİ DİNMİYOR

Sosyal medyada Beşiktaşlı taraftarlar, bu istatistik sonrası Gökhan Sazdağı’na sert eleştiriler yöneltmeye başladı. Dakika başına düşen hata oranıyla derbi tarihine geçen oyuncunun, konsantrasyon kaybı yaşadığı gözlerden kaçmadı.

KENDİ KALESİNE ATTI! SAYILMADI...

Beşiktaş'ta Gökhan Sazdağı ikinci yarıda oyuna girmesinin ardından top kayıplarının yanına bir de kendi kalesine gol ekledi. Korner pozisyonunda Guendouzi'nin ofsayt olduğu belirlenince kendi kalesine atılan gol geçersiz sayıldı. Pozisyon sonrası Beşiktaşşlı taraftarlardan tecrübeli oyuncuya büyük tepki geldi.

ben beğendim tebrikler 🤣😂💙💛💙
Çok güzel geri pas yapıyor!
macın sonlarına dogru fb den gidenlerle fb futbolcuları antranan yapıyor sandım alt yapı bjk
