Dünya yıldızı Joao Cancelo açıkladı: 'Favorim Galatasaray! '

Barcelona’da kiralık olarak forma giyen Joao Cancelo, katıldığı canlı sohbet programında Türkiye’den gelen bir soruya verdiği yanıtla gündem oldu. Portekizli yıldız, favori Türk takımının Galatasaray olduğunu açıkladı.

CANCELO’DAN GALATASARAY YANITI

The Residency’de düzenlenen futbolcularla canlı sohbet etkinliğinde taraftarlardan gelen soruları yanıtlayan Joao Cancelo’ya Türkiye’den favori takımının hangisi olduğu soruldu. Deneyimli futbolcu bu soruya kısa ve net şekilde "Galatasaray" cevabını verdi.

FAVORİ FUTBOLCUSUNU DA AÇIKLADI

31 yaşındaki futbolcu, programda kendisine yöneltilen bir başka soruda ise favori futbolcusunun kim olduğu sorusuna yanıt verdi. Cancelo, bu soruda takım arkadaşı İlkay Gündoğan’ın adını söyledi.

BARCELONA’DA GELECEĞİ BELİRSİZ

Barcelona, Portekizli sağ beki devre arası transfer döneminde Al Hilal’den kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Katalan ekibinin, sezon sonunda Joao Cancelo’nun takımda kalıp kalmayacağı konusunda henüz kesin kararını vermediği belirtildi.