Dünya yıldızı Joao Cancelo açıkladı: 'Favorim Galatasaray! '

Barcelona forması giyen Joao Cancelo, katıldığı canlı yayında Türkiye’den favori takım sorusuna “Galatasaray” yanıtını verdi. Portekizli yıldız, en beğendiği futbolcunun ise İlkay Gündoğan olduğunu açıkladı.

Cevdet Berker İşleyen
Barcelona’da kiralık olarak forma giyen Joao Cancelo, katıldığı canlı sohbet programında Türkiye’den gelen bir soruya verdiği yanıtla gündem oldu. Portekizli yıldız, favori Türk takımının Galatasaray olduğunu açıkladı.

CANCELO’DAN GALATASARAY YANITI

The Residency’de düzenlenen futbolcularla canlı sohbet etkinliğinde taraftarlardan gelen soruları yanıtlayan Joao Cancelo’ya Türkiye’den favori takımının hangisi olduğu soruldu. Deneyimli futbolcu bu soruya kısa ve net şekilde "Galatasaray" cevabını verdi.

FAVORİ FUTBOLCUSUNU DA AÇIKLADI

31 yaşındaki futbolcu, programda kendisine yöneltilen bir başka soruda ise favori futbolcusunun kim olduğu sorusuna yanıt verdi. Cancelo, bu soruda takım arkadaşı İlkay Gündoğan’ın adını söyledi.

