Tarih bile belli oldu! Fenerbahçe'de kale ona emanet: İşte o isim

Yeni sezon öncesi kalede değişime hazırlanan Fenerbahçe, PSG’nin genç yıldızı Lucas Chevalier için harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin, Fransız file bekçisini satın alma opsiyonuyla kiralamayı planladığı öne sürüldü.

Cevdet Berker İşleyen

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-lacivertlilerde kaleci rotasyonunda değişim planlanırken gündeme sürpriz bir isim geldi.

KALEDE YENİ HEDEF CHEVALIER

Fenerbahçe’de mevcut kalecilerden Ederson ile yolların ayrılması gündemdeyken yönetim, gözünü Fransa’ya çevirdi. Sarı-lacivertlilerin, PSG forması giyen genç file bekçisi Lucas Chevalier’i transfer listesinde üst sıralara yazdığı öğrenildi.

24 yaşındaki Fransız kalecinin de kariyerine yeni bir yön vermeye sıcak baktığı belirtilirken, tarafların sezonun tamamlanmasının ardından masaya oturması bekleniyor.

FİNAL SONRASI RESMİ ADIM

PSG ile Arsenal arasında 30 Mayıs Cumartesi günü oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinin ardından transfer sürecinin hız kazanacağı ifade edildi. Chevalier’in de final maçının ardından gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu kaydedildi.

Fenerbahçe yönetiminin oyuncu için resmi girişimlere final sonrasında başlamayı planladığı aktarıldı.

KİRALIK FORMÜLÜ ÖNE ÇIKIYOR

Sarı-lacivertlilerin transferde öncelikli planının satın alma opsiyonlu kiralama modeli olduğu belirtildi. Yönetimin, yüksek bonservis bedeli nedeniyle maliyet dengesini koruyacak bir formül üzerinde çalıştığı öğrenildi.

AVRUPA DEVLERİ DE TAKİPTE

PSG ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Lucas Chevalier’in güncel piyasa değeri 30 milyon euro seviyesinde gösteriliyor. Genç kaleciyi yalnızca Fenerbahçe’nin değil, Premier Lig’den birçok kulübün de yakından takip ettiği ifade edildi.

Bu sezon PSG formasıyla 26 resmi karşılaşmada görev yapan Chevalier, Ligue 1 şampiyonluğu, UEFA Süper Kupası, FIFA Kıtalararası Kupa ve Fransa Kupası zaferleri yaşadı.

