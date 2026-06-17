Derbide zafer Fenerbahçe Beko'nun! Beşiktaş Gain'i geçtiler

Potada da dev bir derbi heyecanı yaşandı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off serisinde Beşiktaş GAİN ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi.

İLK YARIYI FENERBAHÇE ÖNDE TAMAMLADI!

Maça etkili başlayan siyah-beyazlılar, ilk çeyreği 23-19 önde kapattı. İkinci çeyrekte vites artıran ve hücumda ritim bulan Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 43-40 üstünlükle girmeyi başardı.

FARKI DAHA DA AÇTI VE SERİ DE ÖNE GEÇTİ...

Üçüncü çeyrekte de üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertliler, son periyoda 64-58 avantajla girdi. Karşılaşmanın son çeyreğinde Beşiktaş GAİN Başantrenörü Dusan Alimpijevic, hakem kararlarına itirazı sonrası ikinci teknik faulünü alarak diskalifiye edildi. Koçundan mahrum kalan Beşiktaş karşısında oyunun kontrolünü tamamen eline alan Fenerbahçe Beko, salondan 82-71 galip ayrılarak seride 2-1 öne geçti ve büyük bir avantaj yakaladı.