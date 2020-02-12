YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Dere içinde pislikler temizlendi

Dere içinde pislikler temizlendi

DÜZCE HABERLERİ  | 12.02.2020 16:17 | Son Güncelleme

Düzce Belediyesi Karaca Deresinde biriken kalıntıları temizledi.

Düzce Belediyesi Karaca Deresinde biriken kalıntıları temizledi. Kar yağışı sonrası artan debi ve yaya köprüleri altında biriken kalıntılar iş makinesi ile toplanarak taşındı.
Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Karaca deresinde biriken ağaç ve hafriyat kalıntılarını temizledi. İş makineleri ile yaya köprülerinin altında biriken kalıntılar kamyonlarla taşınırken eriyen karlarla debisi artan derede su akışı daha kolay sağlandı. Dere yatağında su akışına engel olan ağaç kalıntıları ve hafriyatlar kamyonlara yüklenerek bertaraf edilmek üzere başka bir alana taşındı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Okuduğu okula öğretmen oldu

Okuduğu okula öğretmen oldu

Liseli Hilal kansere yenik düştü

Liseli Hilal kansere yenik düştü

Büyükşehir Belediyespor Kulübü’ne yeni başkan

Büyükşehir Belediyespor Kulübü’ne yeni başkan

(Özel) 105. yaş gününü kutladı

(Özel) 105. yaş gününü kutladı

FETÖ'ye para aktardığı gerekçesiyle yargılanan iş insanına hapis cezası

FETÖ'ye para aktardığı gerekçesiyle yargılanan iş insanına hapis cezası

Elektrik kesinti çilesi nihayet bitti

Elektrik kesinti çilesi nihayet bitti

Düzce Namaz Vakitleri 12 Şubat Çarşamba

İmsak
06:22
Sabah
07:47
Öğle
13:15
İkindi
16:04
Akşam
18:32
Yatsı
19:52

Düzce Nöbetçi Eczaneler12 Şubat Çarşamba

Düzce Eczanesi
Merkez
Ümit Eczanesi
Merkez
Bahçelievler Eczanesi
Merkezkkonutlar
Filiz Eczanesi
Merkezkonuralp
Akçakoca Eczanesi
Akcakoca
Deva Eczanesi
Cumayeri
Hakan Eczanesi
Golyaka
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.