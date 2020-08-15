YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Dere yatağına devrilen araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Dere yatağına devrilen araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 15.08.2020 11:09 | Son Güncelleme

Dere yatağına devrilen araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde hafif ticari aracın dere yatağına devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Beytullah Öz'ün (62) kullandığı 59 KF 103 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kadıköy Mahallesi'nde dere yatağına devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobildeki Abdi Yakut (65) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralılar sürücü Öz ve Ahmet Özdemir, ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yakut'un cenazesi de yapılan incelemelerin ardından Malkara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Trafik Haftası KutlandıTrafik Haftası Kutlandı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tekirdağ Namaz Vakitleri 15 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:36
Sabah
06:13
Öğle
13:19
İkindi
17:08
Akşam
20:16
Yatsı
21:46

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler15 Ağustos Cumartesi

Şifa Eczanesi
Cerkezkoy
Özkan Eczanesi
Cerkezkoy
Belgin Eczanesi
Cerkezkoy
Işık Eczanesi
Corlu
Yeltekin Eczanesi
Hayrabolu
Balcı Eczanesi
Kapakli
Tütüncü Eczanesi
Malkara
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Karakol inşaatı yükseliyor

Karakol inşaatı yükseliyor

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Tekirdağ'da çiftçilerle bir araya geldi

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Tekirdağ'da çiftçilerle bir araya geldi

Hoşköy’de İki Köpek Balığı Yakalandı

Hoşköy’de İki Köpek Balığı Yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.