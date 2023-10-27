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Dere yatağında vahşice işlenen cinayetle ilgili olarak 2 şüpheli yakalandı

27.10.2023 07:50 | Son Güncelleme:
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Denizli’de 18 yaşındaki gencin, dere yatağında iple bağlanıp ve silah ile ateş edilerek öldürüldüğü olayla ilgili olarak iki şüpheli yakalandı.

Dere yatağında vahşice işlenen cinayetle ilgili olarak 2 şüpheli yakalandı

15 Ekim 2023 günü saat 17.00 sıralarında Denizli’nin Pamukkale ilçesi Çürüksu Çayı tabir edilen dere yatağında ağzı, elleri ve ayakları bağlı, vücudunun değişik yerlerinde kesici alet yarası bulunan Anıl Alperen Yılmaz’a (18) ait ceset bulunması olayı ile ilgili olarak, İl Emniyet Müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet-Gasp Büro Amirliğince olayın aydınlatılması ve şüpheli şahıs veya şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda olayların gerçekleştiği çevrede yapılan titiz ve detaylı araştırmalar sonucunda, farklı suçlardan kaydı bulunduğu anlaşılan 2 şüpheli şahıs düzenlenen operasyon neticesinde yakalandı.

Yakalanan şüphelilerin, “Kasten Adam Öldürme” suçundan adli makamlara sevk edilecekleri belirtildi.

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