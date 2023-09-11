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Dere yatağını çöplüğe çevirdiler

11.09.2023 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alaplı Mollabey Köyünden geçen dere; gelişi güzel bırakılan atıklar nedeniyle adeta çöplüğe döndü.

Dere yatağını çöplüğe çevirdiler

Zonguldak’ın Alaplı ilçesine bağlı Mollabey Köy içinden geçen dere, rastgele bırakılan atıklar nedeniyle çöplük görünümü aldı. Deredeki çöpler toplamaya devam ediyor. Mollabey köyü içinden geçen dere içine duyarsız kişilerin döktüğü atıklardan oluşan yığının içerisinde evsel ve inşaat atıklarının yanı sıra pet şişeler, lastik, eski koltuk ve kanepeler de bulunuyor. Çay yatağında biriken çöp yığını, hem de kötü kokmasına sebep oluyor. Öte yandan çocuklar, dere kenarlarında çöplüğünü oyun alanı olarak kullanıyor. Vatandaşlar hastalığa davetiye çıkaran çöplük için, vatandaşlar yetkililerin bir an önce harekete geçmesini istiyor. Ahmet İtris "Çocukların oynayacak bir parkı yok, olsa da uzak, dere kenarlarında oynadıkları zaman hasta oluyorlar. Halimiz böyle, senelerce böyle, yağmur yağsın diye dua ediyoruz” dedi.

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