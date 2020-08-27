Derebahçe’ye 4,1 kilometrelik sıcak asfalt

Samsun Büyükşehir Belediyesi yol yapım ve onarım çalışmaları kapsamında Derebahçe Mahallesi Şehit Mustafa Zıvalı Bulvarı’ndaki 4 bin 100 metrelik sıcak asfalt çalışmalarını tamamladı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından mahallelerde bozuk yolların yapımı için yürütülen çalışmalar ara verilmeden devam ediyor. Bu kapsamda İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi’nde 4 bin 100 metrelik sıcak asfalt çalışması yapılıp güvenli yol çizgileri çekildi.

“Kısa sürede yol çalışmamız tamamlandı”

Büyükşehir Belediyesi’ne sıkıntılarını dile getirdiklerini ve hızlı bir şekilde geri dönüş yapılarak mahalledeki yol sorununun ortadan kaldırıldığını dile getiren Derebahçe Mahallesi Muhtarı Sabiha Demirci, "Mahallem adına yeni yolumuz için Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve ekibine teşekkür ediyorum. Öncesinde yollarımız araç kullanımı için uygun koşullara sahip değildi. Bu sıkıntımızı Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’e dile getirdik. Ardından mahallemizin yol yapım çalışmalarına hızlı bir şekilde başlandı. 4 bin 100 metrelik yol, kısa sürede tamamlandı" dedi.