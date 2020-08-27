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Derebahçe’ye 4,1 kilometrelik sıcak asfalt

SAMSUN HABERLERİ  | 27.08.2020 14:30 | Son Güncelleme

Samsun Büyükşehir Belediyesi yol yapım ve onarım çalışmaları kapsamında Derebahçe Mahallesi Şehit Mustafa Zıvalı Bulvarı’ndaki 4 bin 100 metrelik sıcak asfalt çalışmalarını tamamladı.Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından mahallelerde bozuk yolların yapımı için yürütülen çalışmalar ara verilmeden devam ediyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi yol yapım ve onarım çalışmaları kapsamında Derebahçe Mahallesi Şehit Mustafa Zıvalı Bulvarı’ndaki 4 bin 100 metrelik sıcak asfalt çalışmalarını tamamladı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından mahallelerde bozuk yolların yapımı için yürütülen çalışmalar ara verilmeden devam ediyor. Bu kapsamda İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi’nde 4 bin 100 metrelik sıcak asfalt çalışması yapılıp güvenli yol çizgileri çekildi.

“Kısa sürede yol çalışmamız tamamlandı”
Büyükşehir Belediyesi’ne sıkıntılarını dile getirdiklerini ve hızlı bir şekilde geri dönüş yapılarak mahalledeki yol sorununun ortadan kaldırıldığını dile getiren Derebahçe Mahallesi Muhtarı Sabiha Demirci, "Mahallem adına yeni yolumuz için Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve ekibine teşekkür ediyorum. Öncesinde yollarımız araç kullanımı için uygun koşullara sahip değildi. Bu sıkıntımızı Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’e dile getirdik. Ardından mahallemizin yol yapım çalışmalarına hızlı bir şekilde başlandı. 4 bin 100 metrelik yol, kısa sürede tamamlandı" dedi.

“Sanayiye gitmekten kurtulduk”
Derebahçe Minibüsçüler Derneği Başkanı Fahrettin Eker ise yolu sık kullanan minibüsçüler olarak yapılan hizmetten duydukları memnuniyeti ifade ederek, "Başta başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sabah 07.00’den gece 24.00’ye kadar hizmet veren bir sektörüz. Yollar çukur ve engebeliydi. Başkanımız söz vermişti. Sözünü tuttu. Teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

“Pırıl pırıl yenilenmiş bir bulvar”
Derebahçe Mahallesi Şehit Mustafa Zıvalı Bulvarı’nda sıcak asfalt çalışması yaptıklarını söyleyen Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri İlkadım Şube Müdürü Oktay Altun ise, "Büyükşehir Belediye Başkanımızın söz verdiği tüm hizmetleri belli bir program dahilinde hızlı bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda toplamda 4 bin 100 metre uzunluğundaki mahallenin Şehit Mustafa Zıvalı Bulvarı’nı her türlü altyapısı, kaldırımı, orta refüjü ile kısa sürede yenileyerek kullanıma sunduk" şeklinde konuştu.

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