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Derebeylerinden Gürkan’a sürpriz kutlama

MALATYA HABERLERİ  | 29.10.2020 16:06 | Son Güncelleme

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın sürpriz ziyaretçileri vardı.

Derebeylerinden Gürkan’a sürpriz kutlama

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın sürpriz ziyaretçileri vardı. Başkan Gürkan’ın geçmiş doğum günü için özel bir pasta hazırlayan Malatyaspor Derebeyleri Taraftarlar Grubu tribün liderleriyle birlikte Gürkan’ı makamında ziyaret ederek doğum gününü pasta keserek kutladı.
Malatyaspor Derebeyleri Taraftarlar Derneği Başkanı Ender Kaya ile birlikte Tribün liderleri Murat Alpay, Serdar Kaplan ve üyeler Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın resminin bulunduğu pastayı Başkan Gürkan ile birlikte kesti. Taraftarların yapmış oldukları ziyaretten dolayı teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, taraftarların nazik ziyaretlerinden ve jestlerinden dolayı memnuniyet duyduğunu belirtti. Malatyaspor Derebeyleri Taraftarlar Derneği Başkanı Ender Kaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a sıkıntılı dönemlerinde takımın yanında olduğu için teşekkür ettiklerini ifade etti. Kaya, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’ın geçmiş olan doğum gününü bugün gecikmeli de olsa kutlamak istiyorum. Yoğun mesailerinden dolayı geciktik ama bugün kutladık. Daha sağlıklı nice yıllara diyorum. Başkanıma bu yılki takımımızın sıkıntılı sürecinde verdikleri desteklerden dolayı, memleketimizin ağabeyliğini göstermelerinden dolayı taraftarım adına tekrardan teşekkür ediyorum” dedi. Sürpriz kutlama için teşekkür eden Başkan Gürkan ise şunları kaydetti:
“Derebeylerinin böyle bir incelik yapmalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz 28 Eylül doğum günümüzdü. Bizim yoğunluğumuz ve dışarda olmamız nedeniyle biraz gecikildi. Bugün de arkadaşlarımız pastalarını almış gelmişler. Spor camiasının inceliği, zarafeti ve kibarlığı budur. Derebeylerini taraftar olarak centilmenlikleriyle, tribündeki tutum ve davranışlarıyla ilgili ve rakip takıma dahi göstermiş oldukları güzelliklerinden dolayı kutluyorum. Malatyaspor’umuzun başarılarının devamını temenni ediyorum. İnşallah geçtiğimiz dönemde yaşadığımız tedirgin durumları bu dönemde yaşamayız diye düşünüyorum. Şu anda takımımız yavaş yavaş oturmaya başladı. İnşallah bu güzel takım başarılara imza atarak bütün derebeylerini de, bizleri de, Malatya’yı da ve bütün Malatya’yı sevenleri de coşturur. Temennimiz daha güzel günlerde daha başarılı günlerde birlikte olmak diliyorum.”
Gürkan, geride kalan 6 haftalık periyotta maç günlerinin özel programlarıyla çakıştığı için müsabakalara gelemediğini belirterek, ilk fırsatta takvimi uyan bir maça gideceğini belirtti. Gürkan, “Malatyaspor bizim ortak paydamızdır. Malatya’nın ortak paydasıdır. Sevincimizdir, başarısı bizleri sevindirir. Maçlarda mağlup olması bizleri üzer. Malatyalıların hepsini üzer. Malatya’yı sadece Malatya’da ki 850 bin nüfus olarak değerlendirmekte doğru değil. Malatya’nın üç dört katı da dışarıda vardır, yurt dışında vardır. İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de büyük hemşeri topluluğumuz var. Ayrıca 81 vilayetimizde ve yurt dışında hemşerilerimiz var. Malatya’nın başarısında seviniyorlar, kaybettiklerinde de üzülüyorlar. Lig fikstüründe 8. sırada yer alıyoruz. Temennimiz inşallah bu şekilde devam etmesidir. İnşallah bu süreci daha da ileri götürüp üst sıralarda yer alır. Geçen yıl Malatyaspor’umuzun düşme hattında olması ve sonuçta da çok kötü maçlarla kaybetmemiz ve ligden düşmemiz oldu. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Futbol Federasyonumuza, Gençlik spor Bakanımıza da teşekkür ediyoruz. Özellikle Spor adamı olarak Rıdvan Dilmen hocamıza teşekkür ediyorum. Bu süreçte Malatyaspor’un ve diğer kulüplerin yaşadığı gerek Covid-19 ile ilgili gerek diğer sorunlarla ilgili olsun Malatyaspor’a böyle bir şans doğdu. İnşallah Malatyaspor’muz bu şansı yönetim, futbolcular olarak iyi değerlendirir. Böyle güzel bir yaş pasta yapıp güzel bir fotoğrafla süsleyip taraftarlarımızın bizleri ziyareti şahsımı memnun etmiştir. Bu anlamda bütün arkadaşlarımı kutluyorum ve teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Derebeylerinden Gürkan’a sürpriz kutlama

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