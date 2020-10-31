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Derebeyleri’nden MTTB’e ziyaret

MALATYA HABERLERİ  | 31.10.2020 16:48 | Son Güncelleme

Yeni Malatyaspor Derebeyleri Taraftarlar Dernek yönetimi, Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Malatya Şube Başkanı Mehmet Sağdıç’ı ziyaret etti.Yeni Malatyaspor Derebeyleri Taraftarlar Derneği Başkanı Ender Kaya ve yönetimi, MTTB Malatya Şube Başkanı Mehmet Sağdıç’ı makamında ziyaret ederek taraftarların yanında oldukları için teşekkür etti.Burada konuşan dernek başkanı Kaya, “’Sivil toplum kuruluşları ile i birlikte daha temiz daha seviyeli bir tribün gerçekleştireceğiz’’ dedi.

Derebeyleri’nden MTTB’e ziyaret

Yeni Malatyaspor Derebeyleri Taraftarlar Dernek yönetimi, Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Malatya Şube Başkanı Mehmet Sağdıç’ı ziyaret etti.
Yeni Malatyaspor Derebeyleri Taraftarlar Derneği Başkanı Ender Kaya ve yönetimi, MTTB Malatya Şube Başkanı Mehmet Sağdıç’ı makamında ziyaret ederek taraftarların yanında oldukları için teşekkür etti.
Burada konuşan dernek başkanı Kaya, “’Sivil toplum kuruluşları ile i birlikte daha temiz daha seviyeli bir tribün gerçekleştireceğiz’’ dedi. Korona virüs nedeniyle Mart ayından bu yana statta takımlarının yanında olamadıklarını belirten Kaya, Süper Lig’de mücadele eden Yeni Malatyaspor’u tribünlerde desteklemek için taraftarlar olarak umutla beklediklerini söyledi.
MTTB Şube Başkanı Mehmet Sağdıç ise, "Hep birlikte daha iyi bir spor geleceği için istişare halinde hizmet edeceğiz" şeklinde konuştu.
Ziyarette Malatyaspor Derebeyleri Taraftarlar Derneği Başkanı Ender Kaya, Sağdıç’a üzerinde adının yazdığı 44 numaralı Yeni Malatyaspor forması hediye etti.

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