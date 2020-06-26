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Derebeyleri’nden sınava girecek öğrencilere stres yönetimi desteği

MALATYA HABERLERİ  | 26.06.2020 17:13 | Son Güncelleme

Malatyaspor Taraftarlar Derneği Derebeyleri, hafta sonu sınava girecek öğrencilerin sınav kaygısı yaşamamaları için dernek binasında 3 oturum şeklinde stres yönetimi toplantısı gerçekleştirdi.Milyonlarca öğrencinin ter dökeceği üniversiteye giriş sınavı öncesinde öğrenci üyelerini dernek binasında toplayan Derebeyleri Taraftarlar Derneği yönetimi, stres yönetimi konusunda uzman isimler eşliğinde söyleşi gerçekleştirdi.Derebeyleri Taraftarlar Derneği Başkanı Ender Kaya yaptığı açıklamada sınava girecek öğrencilere başarılar dileyerek, “Öğrenci kardeşlerimiz sıkıntılı bir süreçte sınava girecekler.

Derebeyleri’nden sınava girecek öğrencilere stres yönetimi desteği

Malatyaspor Taraftarlar Derneği Derebeyleri, hafta sonu sınava girecek öğrencilerin sınav kaygısı yaşamamaları için dernek binasında 3 oturum şeklinde stres yönetimi toplantısı gerçekleştirdi.
Milyonlarca öğrencinin ter dökeceği üniversiteye giriş sınavı öncesinde öğrenci üyelerini dernek binasında toplayan Derebeyleri Taraftarlar Derneği yönetimi, stres yönetimi konusunda uzman isimler eşliğinde söyleşi gerçekleştirdi.
Derebeyleri Taraftarlar Derneği Başkanı Ender Kaya yaptığı açıklamada sınava girecek öğrencilere başarılar dileyerek, “Öğrenci kardeşlerimiz sıkıntılı bir süreçte sınava girecekler. İnşallah Allah emeklerini boşa vermez. Bizlerde bir nebze olsun sınava girecek kardeşlerimize destek olmak için böyle bir organizasyon gerçekleştirdik” diye konuştu.

Derebeyleri’nden sınava girecek öğrencilere stres yönetimi desteği

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