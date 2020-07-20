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Derebucak’ta 298 aileye kurban bayramı yardımı

KONYA HABERLERİ  | 20.07.2020 16:51 | Son Güncelleme

Konya’nın Derebucak ilçesinde, 3294 sayılı kanun kapsamında bulunan ihtiyaç sahibi 298 aileye toplam 194 bin 750 liralık nakdi kurban yardımı yapıldığı bildirildi.Derebucak Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yapılan yardımların en geç 21 Temmuz 2020 tarihinde söz konusu vatandaşların hesabına geçeceği belirtilerek, "Hanesinde 1 kişi olanlara 500’er lira, 2 kişi olanlara 750’şer lira, 3 kişi olanlara 1000’er lira, 4 kişi olanlara 1250’şer lira, 5 ve daha fazla kişi olanlara ise 1500’er liralık yardımda bulunulmuştur.

Konya’nın Derebucak ilçesinde, 3294 sayılı kanun kapsamında bulunan ihtiyaç sahibi 298 aileye toplam 194 bin 750 liralık nakdi kurban yardımı yapıldığı bildirildi.
Derebucak Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yapılan yardımların en geç 21 Temmuz 2020 tarihinde söz konusu vatandaşların hesabına geçeceği belirtilerek, "Hanesinde 1 kişi olanlara 500’er lira, 2 kişi olanlara 750’şer lira, 3 kişi olanlara 1000’er lira, 4 kişi olanlara 1250’şer lira, 5 ve daha fazla kişi olanlara ise 1500’er liralık yardımda bulunulmuştur. Allah devletimize zeval vermesin. Tüm ilçemiz halkının, milletimizin ve Müslüman aleminin kurban bayramını şimdiden tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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