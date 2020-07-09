YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Derebucak’ta gönüllü usta öğreticiler ve kursiyerler koruyucu maske üretiyor

Derebucak’ta gönüllü usta öğreticiler ve kursiyerler koruyucu maske üretiyor

KONYA HABERLERİ  | 09.07.2020 14:15 | Son Güncelleme

Konya’nın Derebucak ilçesinde gönüllü usta öğreticiler ile kursiyerler, Türkiye’nin pandemi sürecinde artan koruyucu maske ihtiyacına destek veriyor.Derebucak’ta korona virüs salgınına karşı gerçekleştirilen mücadele çerçevesinde başlatılan koruyucu maske üretimi çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Derebucak’ta gönüllü usta öğreticiler ve kursiyerler koruyucu maske üretiyor

Konya’nın Derebucak ilçesinde gönüllü usta öğreticiler ile kursiyerler, Türkiye’nin pandemi sürecinde artan koruyucu maske ihtiyacına destek veriyor.
Derebucak’ta korona virüs salgınına karşı gerçekleştirilen mücadele çerçevesinde başlatılan koruyucu maske üretimi çalışmalarının devam ettiği belirtildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Akçay, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla gönüllü usta öğreticilerin kursiyerlerle birlikte maske üretimi yaptığını söyledi. Çin’den dünyaya yayılan ve ölümlere yol açan korona virüs salgını sonrasında başta koruyucu maske olmak üzere kolonya ve dezenfektan ürünlerine dünya genelinde olduğu gibi ülkenin her köşesinden gelen taleplerin arttığına vurgu yapan Akçay, "Duyulan bu yoğun talepler karşısında Derebucak Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzde de gönüllü usta öğreticilerimiz harekete geçerek bir süre önce maske üretimine başlamıştı. Şimdi ise son olarak Gencek Mahallemizdeki gönüllü kursiyer ve usta öğreticilerimiz ile üretime başlamış bulunuyoruz. Toplum olarak hepimizin kenetlenmesi gerektiğini düşüncesinden hareket ederek, bugünlerde bizler de milli bir seferberlik ruhuyla bu kapsamda yürütülen çalışmalara katkı sunmaya devam edeceğiz. Bu zor günlerimizde gönüllü olarak fedakarca çalışan Gencek Mahallemizdeki gönüllü kursiyerlerimize ve usta öğreticilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Derebucak’ta gönüllü usta öğreticiler ve kursiyerler koruyucu maske üretiyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Evinden çıktı! 1 metre boyunnda Evinden çıktı! 1 metre boyunnda
Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sakarya, Kocaeli, Karabük ve Düzce'de Kovid-19 tedbirleri

Sakarya, Kocaeli, Karabük ve Düzce'de Kovid-19 tedbirleri

Tarım arazisi kül oldu

Tarım arazisi kül oldu

Kırşehir’de deprem

Kırşehir’de deprem

Yılkı atları Marmaris koylarını mesken tuttu

Yılkı atları Marmaris koylarını mesken tuttu

Yoldan çıkan ford tarlaya uçtu, 2 yaralı

Yoldan çıkan ford tarlaya uçtu, 2 yaralı

Kedinin serçe avı böyle görüntülendi

Kedinin serçe avı böyle görüntülendi

Konya Namaz Vakitleri 9 Temmuz Perşembe

İmsak
03:44
Sabah
05:29
Öğle
13:00
İkindi
16:53
Akşam
20:22
Yatsı
21:59

Konya Nöbetçi Eczaneler 9 Temmuz Perşembe

Dayıoğlugil Eczanesi
Karatay
Anadolu Zafer Eczanesi
Selcuklu
Buhara Eczanesi
Selcuklu
Kule Eczanesi
Selcuklu
Özekin Eczanesi
Selcuklu
Özgüven Eczanesi
Selcuklu
Fatih Eczanesi
Meram
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Konya'da fabrikada yemekten zehirlenen 97 işçi tedavi altına alındı

Konya'da fabrikada yemekten zehirlenen 97 işçi tedavi altına alındı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Küçükbaş hayvan yetiştiricileri yaylada karavanlarda yaşam sürecek

Küçükbaş hayvan yetiştiricileri yaylada karavanlarda yaşam sürecek

Konya Büyükşehir Belediyesi tarihi mirasa sahip çıkıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi tarihi mirasa sahip çıkıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.