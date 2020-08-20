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Derebucak’ta ilçe birincisi öğrenciler bisikletle ödüllendirildi

KONYA HABERLERİ  | 20.08.2020 16:17 | Son Güncelleme

Konya’nın Derebucak ilçesinde, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) ilçe birincisi olan öğrenciler bisikletle ödüllendirildi.2020 yılı LGS’de ilçe birincisi olan Şehir Hüseyin Albaşgil Ortaokulu öğrencisi Erva Seren Çiftçi ile YKS’de ilçe birincisi olan Derebucak Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencisi Zeynep Esra Katırcı’ya ilçe kaymakamlığında düzenlenen törende bisiklet ve hediyeleri verildi.

Derebucak’ta ilçe birincisi öğrenciler bisikletle ödüllendirildi

Konya’nın Derebucak ilçesinde, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) ilçe birincisi olan öğrenciler bisikletle ödüllendirildi.
2020 yılı LGS’de ilçe birincisi olan Şehir Hüseyin Albaşgil Ortaokulu öğrencisi Erva Seren Çiftçi ile YKS’de ilçe birincisi olan Derebucak Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencisi Zeynep Esra Katırcı’ya ilçe kaymakamlığında düzenlenen törende bisiklet ve hediyeleri verildi. Öğrencilere hediyeleri İlçe Kaymakamı Hamza Selçuk ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Akçay verdi. İlçe Kaymakamı Hamza Selçuk, Derebucak ilçesinin gururu olan öğrencileri elde ettiği başarıdan dolayı kutlarken, öğrencilere bundan sonraki eğitim hayatlarında başarılar diledi.

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