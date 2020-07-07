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Derebucak’ta kamu binası için yıkım kararı çıktı

KONYA HABERLERİ  | 07.07.2020 13:17 | Son Güncelleme

Konya’nın Derebucak ilçesinde, depreme dayanıklı olmadığı belirlenen ve üst katı geçmişte kaymakamlık lojmanı olarak da kullanılan 4 katlı kamu binasının yıkılması için karar alındığı bildirildi.Derebucak Kaymakamlığından alınan bilgiye göre, mülkiyeti Konya Valiliği, Konya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’na ait olan Derebucak ilçe merkezindeki üst katı kaymakamlık lojmanı olan binanın depreme dayanıklı olmadığı tespit edildi.

Derebucak’ta kamu binası için yıkım kararı çıktı

Konya’nın Derebucak ilçesinde, depreme dayanıklı olmadığı belirlenen ve üst katı geçmişte kaymakamlık lojmanı olarak da kullanılan 4 katlı kamu binasının yıkılması için karar alındığı bildirildi.
Derebucak Kaymakamlığından alınan bilgiye göre, mülkiyeti Konya Valiliği, Konya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’na ait olan Derebucak ilçe merkezindeki üst katı kaymakamlık lojmanı olan binanın depreme dayanıklı olmadığı tespit edildi. Eski ilçe özel idaresi olarak da kullanılan 4 katlı betonarme kargas hizmet binasının depreme dayanıklı olmadığının tespit edilmesi üzerine yıkılması yönünde karar alındığı bildirildi. Karar uyarınca, binanın yıkımının gerçekleştirilmesi için hurda malzemesi karşılığında yıkım ve hafriyat ihalesine çıkıldı. 16 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek ihalenin ardından ihaleyi üstlenecek firma tarafından kamu binasının yıkım çalışmalarının gerçekleştirileceği belirtildi.

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