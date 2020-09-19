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Derebucak’ta okullara hijyen malzemeleri dağıtıldı

KONYA HABERLERİ  | 19.09.2020 13:33 | Son Güncelleme

Konya’nın Derebucak ilçesinde, yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde tüm eğitim kurumlarına korona virüs tedbirleri çerçevesinde temassız ateş ölçer, dezenfektan, çocuk maskesi ve hijyen malzemeleri dağıtıldığı açıklandı.İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Akçay, 21 Eylül Pazartesi günü yüz yüze eğitim planlaması kapsamında, ilçedeki tüm eğitim kurumlarına temassız ateş ölçer, çocuk maskesi ve hijyen malzemeleri dağıtıldığını belirtti.Derebucak Kaymakamlığı tarafından temin edilen çocuk maskesi, el dezenfektanı, hijyen eldiveni, temassız ateş ölçer, dezenfektan makinesi, kolonya gibi temizlik ve hijyen malzemelerinin ilçedeki tüm okullara dağıtımının tamamlandığını aktaran Akçay, şunları kaydetti: "21 Eylül 2020 pazartesi günü okullarımızı, okul öncesi ve 1.

Derebucak’ta okullara hijyen malzemeleri dağıtıldı

Konya’nın Derebucak ilçesinde, yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde tüm eğitim kurumlarına korona virüs tedbirleri çerçevesinde temassız ateş ölçer, dezenfektan, çocuk maskesi ve hijyen malzemeleri dağıtıldığı açıklandı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Akçay, 21 Eylül Pazartesi günü yüz yüze eğitim planlaması kapsamında, ilçedeki tüm eğitim kurumlarına temassız ateş ölçer, çocuk maskesi ve hijyen malzemeleri dağıtıldığını belirtti.
Derebucak Kaymakamlığı tarafından temin edilen çocuk maskesi, el dezenfektanı, hijyen eldiveni, temassız ateş ölçer, dezenfektan makinesi, kolonya gibi temizlik ve hijyen malzemelerinin ilçedeki tüm okullara dağıtımının tamamlandığını aktaran Akçay, şunları kaydetti: "21 Eylül 2020 pazartesi günü okullarımızı, okul öncesi ve 1. sınıflar için yüz yüze eğitime Bakanlığımızın talimatları ile başlatacağız. Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, öğrencilerimize hijyenik bir ortam sağlama gayretinde olduğumuz bu konuda gerekli çalışmaları yaparak okullarımızın tamamını maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun hale getirdik. Bu anlamda, eğitim konusunda her zaman yanımızda olan ilçe kaymakamımız Hamza Selçuk’a, eğitim kurumlarımıza yaptığı malzeme desteği için şükranlarımı sunuyorum. Tüm kurumlarımızla el birliği içerisinde çalışarak bu süreci birlikte atlatacağımıza inanıyorum."

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