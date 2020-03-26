Derebucak’ta sokağa çıkma yasağını ihlal eden 65 yaş üstü vatandaşlara ceza

Konya’nın Derebucak ilçesinde, korona virüse karşı alınan önlemler çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 4 kişiye toplamda 3 bin 200 liralık para ceza kesildiği bildirildi.

Ülke genelinde 65 yaş ve üstü ile kronik hastalara yönelik olarak geçici süreyle getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bu yasağa uymadığı belirlenen 4 kişiye 3 bin 200 liralık para ceza kesildi.

Derebucak Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçede kolluk kuvvetlerince defalarca yapılan uyarı ve ikazlara rağmen sokağa çıkma yasağına uymamayı sürdürdüğü belirlenen 65 yaş üstü 4 kişiye 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince işlem yapılarak 800’er liralık para cezası uygulandığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, 4 kişiye toplamda kesilen ceza miktarının 3 bin 200 lira olduğu bildirilirken, vatandaşlara devlet tarafından uygulamaya konulan yasağa uymaları ve evde kalmaları çağrısı bir kez daha hatırlatıldı.

