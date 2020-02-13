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Dereceye giren çiftçilerin ödülleri verildi

ORDU HABERLERİ  | 13.02.2020 14:06 | Son Güncelleme

Kabadüz ilçesinde Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Odaları iş birliğinde düzenlenen ‘Fındık Üreticileri Yarışıyor’ bilgi yarışmasında dereceye giren çiftçilere ödülleri ve katılım belgeleri verildi.Kabadüz Ziraat Odasında gerçekleşen ödül töreninde, Murat Atik, Fehmi Çetinkaya ve Hasan Demirel, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz ve Belediye Başkanı Yener Kaya’nın elinden ödüllerini aldı.Ödül töreni programında konuşan Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, yarışmaya katılım sağlayan tüm çiftçilere ayrı ayrı teşekkür ettiğini söyledi.

Kabadüz ilçesinde Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Odaları iş birliğinde düzenlenen ‘Fındık Üreticileri Yarışıyor’ bilgi yarışmasında dereceye giren çiftçilere ödülleri ve katılım belgeleri verildi.
Kabadüz Ziraat Odasında gerçekleşen ödül töreninde, Murat Atik, Fehmi Çetinkaya ve Hasan Demirel, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz ve Belediye Başkanı Yener Kaya’nın elinden ödüllerini aldı.
Ödül töreni programında konuşan Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, yarışmaya katılım sağlayan tüm çiftçilere ayrı ayrı teşekkür ettiğini söyledi. Yarışmanın amacının çiftçileri bilinçlendirmek olduğunun altını çizen Yılmaz, "Çiftçilerimiz arasında yanlış olan ancak kendilerince doğru sanılan hususlar vardı. Bizler de bu yanlışları düzeltmek istiyoruz. Bu yanlışları düzelttiğimizde üreticilerimiz hem daha bilinçli üretim yapacaklar hem de daha kaliteli bol ürün elde edecekler” dedi.
Daha sonra söz alan Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, “Bizler, çiftçilerimizin üretimlerini 12 aya yaymak istiyoruz. O nedenle bu konunun üzerinde kendileriyle sürekli istişare içindeyiz. Çiftçilerimiz ne kadar çok eğitimli ve bilinçli olursa kazançları, ürünleri bir o kadar daha kaliteli ve bol olacağına yürekten inanıyorum. İnşallah ileri ki günlerde farklı eğitim programları ve projelerle çiftçilerimiz daha çok eğitimli ve ekonomik yönden daha güçlü olacaklar” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından yarışmada dereceye girenlere ödülleri ve katılım belgeleri verildi.
Programa Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, Kabadüz İlçe Tarım ve Orman Müdürü Baysal Bayarslan, Kabadüz Ziraat Odası Başkanı Mustafa Kemal Baş ve çiftçiler katıldı.
Son olarak günün anısına bir toplu fotoğraf çektirildi.

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