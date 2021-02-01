Derecik’te 2 kilo eroin ele geçirildi

Hakkari’nin Derecik ilçesinde çuval içerisinde araziye atılmış vaziyette 2 kilogram eroin ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “30 Ocak 2021 günü Derecik ilçesi Anadağ köyü Yeşilova mezrasında yapılan arama tarama faaliyetinde, çuval içerisinde araziye atılı vaziyette 4 adet preslenmiş pakette toplam 2 kilogram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

