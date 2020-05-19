YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Derede mahsur kalan vatandaş kurtarıldı

Derede mahsur kalan vatandaş kurtarıldı

HAKKARİ HABERLERİ  | 19.05.2020 18:57 | Son Güncelleme

Hakkari’de pancara giden ancak suların yükselmesi sonucu bölgede mahsur kalan bir vatandaş kurtarıldı.Mahmut Balıkesir adlı vatandaş, Hakkari’nin Otluca köyü Guva Sade bölgesine pancar toplamaya gitti.

Hakkari’de pancara giden ancak suların yükselmesi sonucu bölgede mahsur kalan bir vatandaş kurtarıldı.
Mahmut Balıkesir adlı vatandaş, Hakkari’nin Otluca köyü Guva Sade bölgesine pancar toplamaya gitti. Giderken derenin su debisi düşük olduğu için rahatlıkla karşıya geçmeyi başaran Balıkesir, günün ilerleyen saatlerinde geçtiği iki derenin debisinin yükselmesi sonucu bölgede mahsur kalarak AFAD ekiplerini arayarak yardım talebinde bulundu.
Bölgeye giden AFAD ekibinin başarılı çalışmasıyla her iki dere yatağına merdiven uzatılmak suretiyle pancar toplamaya giden vatandaş kurtarıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlüler karantinayı bakın nerede geçiriyor! Ünlüler karantinayı bakın nerede geçiriyor!
107 yerleşim yerinin yolu kapandı107 yerleşim yerinin yolu kapandı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Taşçı’dan Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın açıklamalarına tepki

Taşçı’dan Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın açıklamalarına tepki

Alkollü sürücü kaza yaptı

Alkollü sürücü kaza yaptı

Belediyeye atanan kayyum birifing aldı

Belediyeye atanan kayyum birifing aldı

Bayram öncesi bazı işyerlerinin çalışma saatleri değişti

Bayram öncesi bazı işyerlerinin çalışma saatleri değişti

AK Parti Kayseri Milletvekili Yıldız’ın Kadir Gecesi mesajı

AK Parti Kayseri Milletvekili Yıldız’ın Kadir Gecesi mesajı

Korona virüs esnafı mağdur etti

Korona virüs esnafı mağdur etti

Hakkari Namaz Vakitleri 19 Mayıs Salı

İmsak
03:07
Sabah
04:45
Öğle
12:07
İkindi
15:57
Akşam
19:18
Yatsı
20:50

Hakkari Nöbetçi Eczaneler19 Mayıs Salı

Umut Eczanesi
Merkez
Navşar Eczanesi
Semdinli
Naiboğlu Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Hakkarili gençlerden örnek davranış

Hakkarili gençlerden örnek davranış

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Hakkari’de 2 köy karantinaya alındı

Hakkari’de 2 köy karantinaya alındı

Yüksekova’da şehit olan asker memleketine uğurlandı

Yüksekova’da şehit olan asker memleketine uğurlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.