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Derekargın göleti tarıma can verecek

ÇORUM HABERLERİ  | 28.05.2020 19:29 | Son Güncelleme

AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu, Derekargın göleti isale hattının tamamlanmasıyla birlikte 4 bin dekar tarım arazisinin suya kavuşacağını belirterek, 2 milyon 800 bin lira gelir elde edileceğini açıkladı.AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu, İskilip ilçesindeki Derekargın Sulama Göleti’nde incelemelerde bulundu.

AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu, Derekargın göleti isale hattının tamamlanmasıyla birlikte 4 bin dekar tarım arazisinin suya kavuşacağını belirterek, 2 milyon 800 bin lira gelir elde edileceğini açıkladı.
AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu, İskilip ilçesindeki Derekargın Sulama Göleti’nde incelemelerde bulundu. Milletvekili Kavuncu, DSİ 54. Şube Müdürü Murat Şerbetçi ve yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Geçtiğimiz yıllarda inşaatı tamamlanarak su tutulmaya başlanan Derekargın göletinin isale hattı ihalesi ise 13 Mayıs’ta gerçekleştirildiğini, 21 Mayıs’ta ise yer tesliminin yapılarak çalışmalara başlandığını anlatan Kavuncu, “Hat çalışmalarının önümüzdeki yıl Haziran ayının sonuna doğru bitirilmesi hedefleniyor. İş kapsamında 32 bin 898 metre boru döşenmesi, 229 adet sanat yapısı yapımı ve 3.526 m servis ve bakım yolu yapımı yer almaktadır. Yaklaşık 25 milyon TL’yi bulacak olan işin tamamlanması ile bölge modern sulama tesisi ile sulu tarıma geçiş yapacak. Sulu tarımla birlikte gelir getirici ürünlerin ekilmesiyle yöre çiftçisinin gelir seviyesi artacak olup, yılda 2 milyon 800 bin zirai gelir artışı sağlanacaktır. Ayrıca, yapılacak olan şebekenin su kaynağı olan temelden yüksekliği 48 metre olan ve 1,31 milyon metreküp su depolayan Derekargın Barajının inşaatı da 2017 yılında tamamlanmıştı” dedi.
İncelemeler sırasında milletvekili Kavuncu’ya İskilip Kaymakamı Muharrem Eligül, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Lek ve il genel meclis üyeleri de eşlik etti.

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