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Dereköy Sınır Kapısı'ndan giriş yapacak araçlar dezenfekte edilecek

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 12.12.2020 12:33 | Son Güncelleme

Dereköy Sınır Kapısı'ndan giriş yapacak araçlar dezenfekte edilecek

KIRKLARELİ (AA) - Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'ndan Kırklareli'ne giriş yapacak araçlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte edilecek.

Vali Osman Bilgin başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yeni kararlar aldı.

Buna göre, Dereköy Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yapacak araçlar görevliler tarafından dezenfekte edilecek.

Kurulda, sendikalar tarafından düzenlenecek tüm etkinliklerin 1 Mart 2021 tarihine kadar ertelenmesine, kahvehane, restoran, çay ocağı önü ile kaldırımlara oturak ve sandalye konulmamasına, sosyal mesafeyi ihlal edecek şekilde müşterilerin toplanmasına müsaade edilmemesine karar verildi.

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