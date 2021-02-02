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Dereler ve kanallardan tonlarca çöp çıktı

02.02.2021 18:41 | Son Güncelleme:
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Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa’da etkili olan sağanak yağış sebebiyle sahadaki mesaisini aralıksız sürdürüyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa’da etkili olan sağanak yağış sebebiyle sahadaki mesaisini aralıksız sürdürüyor. Ekiplerin dere yatakları ve kanallardan çıkardığı zararlı maddeler adeta taşkınlara davetiye çıkartıyor. MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, “Dere yatakları, yağmur suyu ızgaraları ve kanalizasyon hatlarının çöplük gibi kullanılmaması konusunda vatandaşlarımızdan hassasiyet bekliyoruz” dedi.
Manisa’da da etkili olan sağanak yağışın ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, dün gece saatlerinden itibaren başlayan mesailerine yeni günde de sürdürüyor. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde çalışan MASKİ ekipleri dere yataklarında biriken çöpleri temizliyor, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarına müdahalede bulunuyor. Ekiplerin çalışmaları sırasında yağmur suyu ızgaraları ve kanalizasyon hatlarından motor kaskı, şişe ve plastik ambalajlar çıktı.

Bilinçsizce atılan maddeler tıkanmalara neden oluyor
Dere yataklarına ve kanalizasyonlara bilinçsizce atılan zararlı maddelerin adeta taşkın riskini artırdığını belirten MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, “Dere yatakları ve kanalizasyonlardaki çalışmalarımız esnasında ortaya çıkan maddeler bizleri şaşkınlığa uğratıyor. Suyun içerisinde erimeyen ya da suyun akışını engelleyen pet, cam ve teneke şişeler, kumaş parçaları, saç, kum, atık yağlar hatta araba lastiği, giyim eşyaları ve konserve kutuları, strafor köpükler gibi materyallerin kanalizasyona döküldüğünü görüyoruz. Atılan bu söz konusu malzemeler suyun akışını engellemekte, belirli noktalarda tıkanmalara neden olmakta ve birikme yaparak taşkınlara davetiye çıkarmaktadır. Vatandaşlarımızdan bu konuda hassasiyet bekliyoruz” dedi.

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