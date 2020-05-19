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Dereye doğru göç eden inci kefalleri için komisyon kuruldu

VAN HABERLERİ  | 19.05.2020 11:34 | Son Güncelleme

Van şehir merkezinden geçen Akköprü Deresi’ne doğru göç eden inci kefalleri için bir komisyon oluşturuldu.Van Gölü Havzası’nda yaşamını sürdüren ve üremek için tatlı sulara göç eden inci kefali balıklarının son yıllarda yoğun şekilde girmeye başladı.

Van şehir merkezinden geçen Akköprü Deresi’ne doğru göç eden inci kefalleri için bir komisyon oluşturuldu.
Van Gölü Havzası’nda yaşamını sürdüren ve üremek için tatlı sulara göç eden inci kefali balıklarının son yıllarda yoğun şekilde girmeye başladı. Van Gölü’ne dökülen Akköprü Deresi’nde balıkların daha rahat göç edebilmesi ve insanların bu göçü seyredebilmeli için deredeki balıklarla ilgili bir komisyon oluşturuldu. Van Gölü Havzası’nda yaşamını sürdüren ve üremek için tatlı sulara göç eden Van balıklarının son yıllarda yoğun şekilde girmeye başladıkları Akköprü Deresi’nde balıkların göçlerini Tarım ve Orman İl Müdürü Görentaş ve Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şen yerinde izledi. Dekanı Prof. Dr. Şen başkanlığında, Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Van Büyükşehir Belediyesi, DSİ 17. Bölge Müdürlüğü, Tuşba ve İpekyolu belediyeleri, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve VASKİ’den birer personelin katılımıyla oluşturulan komisyonun sekretaryasına da Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir yürütecek.

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