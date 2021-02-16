YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Dereyi kirleten zeytinyağı fabrikasına ceza

Dereyi kirleten zeytinyağı fabrikasına ceza

16.02.2021 18:47 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın Mudanya ilçesinde atık deposunda biriktirdiği kirli suyu boru çekerek dereye salan zeytinyağı fabrikasına cezai işlem uygulandı.Edinilen bilgiye göre, Çepni Deresinden denize su aktığı yönünde yapılan ihbar ile ilgili harekete geçen Bursa İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Asayiş Timleri çevrede bulunan fabrikalarda yapılan kontroller neticesinde bir zeytinyağı fabrikasının atıklarını biriktirdiği havuzdan boru çekmek suretiyle atık sularını dereye deşarj ettiğini kirli suyun buradan denize ulaştığını tespit etti.Firma hakkında Bursa İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri tarafından idari işlem başlatıldı.

Bursa’nın Mudanya ilçesinde atık deposunda biriktirdiği kirli suyu boru çekerek dereye salan zeytinyağı fabrikasına cezai işlem uygulandı.
Edinilen bilgiye göre, Çepni Deresinden denize su aktığı yönünde yapılan ihbar ile ilgili harekete geçen Bursa İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Asayiş Timleri çevrede bulunan fabrikalarda yapılan kontroller neticesinde bir zeytinyağı fabrikasının atıklarını biriktirdiği havuzdan boru çekmek suretiyle atık sularını dereye deşarj ettiğini kirli suyun buradan denize ulaştığını tespit etti.Firma hakkında Bursa İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri tarafından idari işlem başlatıldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Benden neden makyaj videosu istiyorsunuz?' 'Benden neden makyaj videosu istiyorsunuz?'
Her yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldıHer yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldı
1/

Bursa Namaz Vakitleri 16 Şubat Salı

İmsak
06:25
Sabah
07:49
Öğle
13:23
İkindi
16:18
Akşam
18:47
Yatsı
20:06

Bursa Nöbetçi Eczaneler16 Şubat Salı

Barbaros Eczanesi
Nilufer
Barbaros Eczanesi
Nilufer
Barbaros Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

(Özel) Eyüpsultan’da kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan spor salonunun çatısı çöktü

(Özel) Eyüpsultan’da kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan spor salonunun çatısı çöktü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Aliağa’da sokağa çıkma kısıtlamasında denetim

Aliağa’da sokağa çıkma kısıtlamasında denetim

Karda kayan otomobil ağaca çarptı

Karda kayan otomobil ağaca çarptı

Kayapınar Kaymakamı Koç, belediye personelleriyle bir araya geldi

Kayapınar Kaymakamı Koç, belediye personelleriyle bir araya geldi

Diğer Haberler

Bursa'da 394 sikke ele geçirildi

Bursa'da 394 sikke ele geçirildi

Jandarma doğadaki hayvanları unutmadı

Jandarma doğadaki hayvanları unutmadı

GÜNCELLEME - Bursa'da tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

GÜNCELLEME - Bursa'da tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

Bursa'da atık sularını dereye boşalttığı belirlenen fabrikayla ilgili işlem başlatıldı

Bursa'da atık sularını dereye boşalttığı belirlenen fabrikayla ilgili işlem başlatıldı

Mustafakemalpaşa-Susurluk yolunda araç geçişine izin verilmiyor

Mustafakemalpaşa-Susurluk yolunda araç geçişine izin verilmiyor

Mustafakemalpaşaspor hazırlıklarına devam ediyor

Mustafakemalpaşaspor hazırlıklarına devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.