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Deri atölyesi kursu ile hayatı değişti

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 08.02.2020 13:40 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da yaşayan engelli adam deri atölyesinde gördüğü kurs sayesinde hayatı değişti.Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelli Koordinasyon ve Yaşam Merkezi’nde açılan kurslarda, kursiyerler hem meslek ediniyor hem de sosyal hayata uyum sağlıyorlar.

Şanlıurfa’da yaşayan engelli adam deri atölyesinde gördüğü kurs sayesinde hayatı değişti.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelli Koordinasyon ve Yaşam Merkezi’nde açılan kurslarda, kursiyerler hem meslek ediniyor hem de sosyal hayata uyum sağlıyorlar. Engelleri ortadan kaldırmak ve engelli vatandaşların hayat standartlarını yükseltmeyi sağlayan kurslarda eğitim devam ediyor. Kurs gören engelli Mehmet Çiftçi, deri atölyesi kursunda gördüğü eğitim sayesinde mutluluk yaşadığını belirtti.
“Gördüğüm kurs sayesinde hayatım değişti”
Deri kursunda sosyal hayatta adapte olduğunu belirten Mehmet Çiftçi, “Yaşadığım bir olay sonrası omurilik felçlisi olarak hayatıma devam etmek zorunda kaldım. Hiçbir yere çıkamıyor hiçbir iş yapamıyordum. Büyükşehir Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi’ne başladıktan sonra hayatım tamamıyla yol almaya başladı. Burada bir şeyler yapabildiğimi gördükten sonra ben de yapabilirim dedim. Dönüp baktığım zaman çantalar, kemerler, tablolar yapabildiğimi gördüm. Buraya gelmeden gecem ve gündüzüm bir olmuştu. Buranın bana kattıkları beni tamamıyla değiştirdi. Burada çok hoş ortamlara katıldım. Farklı engel grupları ile tanıştım. Hiç kimse buradaki ortamı görmeden ben yapamam demesin. Sadece mesleki atölyeler değil, spor ve sanat anlamındaki diğer kurslardan da yararlanıyoruz. Ben ayrıca Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nda oynuyorum. Süper Ligde oynayan çok iyi bir takımımız var. Bu bağlamda bize desteklerini her daim sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül’e teşekkür ederim” diye konuştu.

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