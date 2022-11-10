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Deri yüklü tırdan akan kan çevreyi kirletti

10.11.2022 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’un Bafra ilçesinde deri yüklü tırdan akan kan ve yayılan kötü koku, çevre kirliliğine yol açtı. Araç sahibine 604 lira para cezası yazıldı.

Deri yüklü tırdan akan kan çevreyi kirletti

İshaklı Mahallesi İrfaniye Sokak’ta Asayiş Büro Amirliği yakınında park halindeki 55 EE 216 plakalı deri yüklü tırdan akan kan ve çevreye yayılan kötü koku, mahalle sakinlerini rahatsız etti. Mahalle sakinleri polise ihbarda bulundu. İhbarı değerlendiren İlçe Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tırın yanına gelerek araç sahibini aradı.

Olay yerine gelen araç sahibine uygunsuz park etmekten 196 lira, ayrıca araçtan akan kan nedeniyle de 408 lira para cezası uyguladı. Yolun temizlenmesi için belediye ekiplerine haber verildi.

Cezaya itiraz etmeyen araç sahibinin derilerin çalınmaması için gece güvenli bulduğu yere park ettiğini söylediği öğrenildi.

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