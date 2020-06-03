Derik Vefa Sosyal Destek Grubundan minik Yusuf’a doğum günü sürprizi

Mardin’in Derik ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki Yusuf Çakar’a, Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.

Bahçelievler Mahallesinde yaşayan Çakar 11 yaşına giren çocuklar Yusuf, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle doğum gününü evde kutlamak zorunda kaldı. Çocuklarının mutlu olmasını isteyen ebeveynler Vefa Sosyal Destek Grubuna ulaşarak çocuklarının doğum gününü kutlamak istedi. 11’inci yaş gününe arkadaşlarından ayrı bir şekilde hüzünlü giren Yusuf için Vefa Sosyal Destek Grubu sürpriz hazırlama kararı aldı.

Bir pastaneden Yusuf için pasta yaptıran Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, Yusuf’un evine gitti. Burada kapıyı açan minik Yusuf, karşısında doğum günü pastasıyla birlikte ekipleri görünce şaşkınlığa uğradı.

Kaymakamlığın gönderdiği hediyeyi de alan Yusuf, sürprizden dolayı Vefa Sosyal Destek Grubuna teşekkür etti.



