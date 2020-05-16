Derik’te berberler ve güzellik merkezleri denetlendi

Mardin’in Derik ilçesinde berberler ve güzellik merkezlerinde denetim gerçekleştirildi.

Derik Belediyesi zabıta ekipleri, korona virüs nedeniyle mart ayında kapatılan ve 11 Mayısta yeniden faaliyet gösteren kuaför ile güzellik merkezlerini denetledi. Derik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezindeki tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarına kurallara uyulup uyulmadığı noktasında kontroller yaptı. Denetimlerde berber, kuaför ve güzellik salonu işletmecileri, İçişleri Bakanlığı genelgesi ve uygulamalar hakkında bilgilendirilirken, randevu sistemine göre çalışma, çalışma saatlerine uyma, müşteri koltukları arasındaki mesafeyi sağlama, çalışanlar ve müşterilerin maske kullanımı, hizmet sunulmasında kullanılan malzemelerin sterilizasyonu veya dezenfekte edilmesi kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Denetimlerin aralıklarla süreceği kaydedildi.

