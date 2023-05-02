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Derince’ye 400 yataklı hastane inşa edilecek

02.05.2023 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, ilçeye 400 yataklı yeni bir hastane kazandırılacağını açıkladı.

Derince’ye 400 yataklı hastane inşa edilecek

Aygün, "Bazı şer odakları Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yeni hastane ile birlikte kapatılacağı yönünde dedikodular çıkarmış. Böyle yalanlarla milletimizi kandıramazsınız. Allah’ın izniyle mevcut hastanemizin yanına 400 yataklı modern bir hastane daha inşa edilecek" dedi.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, önceki dönem Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Üyesi İbrahim Karaosmanoğlu ve AK Parti İlçe Başkanı Koray Merdan ile birlikte Yenikent Mahallesi’nde yer alan sitelerde vatandaşlarla bir araya geldi.

"VATANDAŞLARIMIZ ÜLKEMİZ ÜZERİNDE OYNANAN KİRLİ OYUNLARI GÖRÜYOR"

14 Mayıs’ta vatandaşların desteği ile birlikte çok önemli bir başarıya daha imza atacaklarını belirten İlçe Başkanı Koray Merdan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde hükümetimiz ve yerel yönetimlerimizle birlikte ülkemiz ve milletimiz için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz" dedi.
Önceki dönem Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Üyesi İbrahim Karaosmanoğlu ise "Vatandaşlarımız ülkemiz üzerinde oynanan kirli oyunları görüyor. Allah’ın izniyle Cumhurbaşkanımıza desteklerimizi sürdürerek halkımızla birlikte bu oyunları da bozacağız" diye konuştu.

"BÖYLE YALANLARLA MİLLETİMİZİ KANDIRAMAZSINIZ"

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin kapatılacağı yönündeki dedikoduların tamamen yalan olduğunu belirten Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Şehir Hastanemizin açılışını gerçekleştirdi. Kentimize hayırlı, uğurlu olsun. Fakat bazı şer odakları Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yeni hastane ile birlikte kapatılacağı yönünde dedikodular çıkarmış. Böyle yalanlarla milletimizi kandıramazsınız. Allah’ın izniyle mevcut hastanemizin yanına 400 yataklı modern bir hastane daha inşa edilecek. Ayrıca halihazırda Ağız ve Dış Sağlığı Merkezi inşaatı da devam ediyor. Gördüğünüz gibi söylenen yalanların aksine sağlıkla ilgili merkezleri çoğaltıyoruz. Bunların yanında Büyükşehir Belediyemiz yine hastanemizin alt kısmında yer alan bölgede Sağlıklı Yaşam Parkı’nı hizmete sunacak. Dahası askeri hastane alanından kalan diğer bölümlere kaymakamlık, müftülük, engelsiz yaşama destek merkezi, otizm merkezi, aile ve çocuk yaşam merkezi, konferans ve spor salonları ve bunlara hizmet verecek kapasitede bir otopark inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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