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DERLEME - Yurt genelinde acemi kasaplarla ilgili gün içinde geçilen haberlerimizi derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

20.07.2021 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesmeye çalışırken yaralanan 900 kişi hastanelere başvurdu

Kurban Bayramı'nın ilk gününde yurt genelinde kurbanlıklarını kesmek isterken yaralanan 900 kişi, hastanelerin acil servislerinde yoğunluğa neden oldu.

Türkiye genelinde kurban kesmeye çalışırken yaralanan kişiler, 112 Acil Servis ekiplerinin yanı sıra kendi imkanlarıyla hastanelere başvurdu.

Bayramın ilk gününde kurban kesimi sırasında hayvanların darbesi ya da kesici aletlerle yaralanarak tedavi görenlerin sayısı 900'ü buldu.

Bursa'da 50, Eskişehir'de 41, Kütahya'da 23 kişi, Bilecik'te 13, Balıkesir'de 20, Çanakkale'de 9, Yalova'da da 16 kişi el ve ayakta kesi ya da hayvanların darbesiyle yaralanma sonucu hastanelere başvurdu.

Kocaeli'nde 15 kişi, Denizli'de 124, Aydın'da 22 kişi, Kırıkkale 40, Yozgat'ta 25, Sivas'ta 20, Nevşehir'de 27, Hatay'da 30 kişi kurban kesmeye çalışırken yaralandı.

Sakarya'da 7, Bolu'da 26, Düzce'de 33, Zonguldak'ta 12, Karabük'te 18, Bartın'da ise 17 vatandaş, kurban kesmek isterken kendisini yaralayarak hastanelerin acil servislerinde yoğunluğa yol açtı.

Kurban kesiminde yaralanan Gaziantep'te 72, Şanlıurfa 100, Kilis'te 80, Kahramanmaraş'ta 60 kişi hastanelere başvurdu.

Yurt genelinde hastanelere başvuran yaralıların çoğu, yapılan müdahalelerinin ardından taburcu edildi.

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