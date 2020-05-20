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Dernek binasında kumar

MALATYA HABERLERİ  | 20.05.2020 16:13 | Son Güncelleme

Malatya’da bir dernek binasında kumar oynadıkları iddiasıyla 4 zanlı yakalanıp, toplam 4 bin 900 TL idari para cezası uygulandı.Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, ismi açıklanmayan Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinde 4 şahsın kumar oyunu oynadığı tespit edildi.

Dernek binasında kumar

Malatya’da bir dernek binasında kumar oynadıkları iddiasıyla 4 zanlı yakalanıp, toplam 4 bin 900 TL idari para cezası uygulandı.
Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, ismi açıklanmayan Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinde 4 şahsın kumar oyunu oynadığı tespit edildi. Kumar oynayan 4 şahsa 5326 SKM/34. maddesine istinaden toplam 4 bin 900 TL idari para cezası uygulandı.
Kumar oyununda kullanılan 106 adet iskambil kağıdı, 3 adet yaz boz kağıdı ve kumar parası olan 60 TL muhafaza altına alındı. İşletmeci şahıs hakkında Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamak suçundan Adli işlem yapıldı. Ayrıca İş yeri ile alakalı Covid-19 tedbirlerine uymadığından 1593 sayılı kanunun 282. Maddesine istinaden gerekli işlemler yapıldı.

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