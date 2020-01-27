YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Dernek lokalinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Dernek lokalinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi

ÇORUM HABERLERİ  | 27.01.2020 18:44 | Son Güncelleme

Çorum Emniyet müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği görevlilerince bir dernek lokalinde yapılan denetimde, 2 adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait şarjör ve çok sayıda mermi ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre il merkezinde faliyet gösteren bir dernek lokalinde yapılan denetimde bir şahsın üzerinde Sigsauer marka 7.65 mm.

Çorum Emniyet müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği görevlilerince bir dernek lokalinde yapılan denetimde, 2 adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait şarjör ve çok sayıda mermi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre il merkezinde faliyet gösteren bir dernek lokalinde yapılan denetimde bir şahsın üzerinde Sigsauer marka 7.65 mm. çapında tabanca ile bu tabancaya ait şarjör ve 11 adet mermi ele geçirildi.Lokalin çay ocağı tezgahının altında Sigsauer marka 9 mm. çapında tabanca ile bu tabancaya ait şarjör ve 15 adet mermi ele geçirildi.
Polis ekipleri lokalde “6136 Sayılı Kanuna Muhalefetten” işlem yaptılar.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Zevkin kitabından seks pozisyonları: 100 kamasutra! Zevkin kitabından seks pozisyonları: 100 kamasutra!
Çorum Belediyesi’nden toplu taşıma sürücülerine eğitimÇorum Belediyesi’nden toplu taşıma sürücülerine eğitim
ÇESOB’tan depremzedeler için yardım kampanyasıÇESOB’tan depremzedeler için yardım kampanyası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Film izler gibi intihar girişimini seyrettiler

Film izler gibi intihar girişimini seyrettiler

Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

Çavdarhisarspor şampiyonluk kupasını aldı

Çavdarhisarspor şampiyonluk kupasını aldı

Milletvekili Sazak’a ‘katil misina ağlarla’ ilgili 40 sayfalık rapor ve fotoğraf sundu

Milletvekili Sazak’a ‘katil misina ağlarla’ ilgili 40 sayfalık rapor ve fotoğraf sundu

Prof. Dr. Duygu Perçin Renders: "Kütahya için Korona virüs enfeksiyonu tehdidi bulunmuyor"

Prof. Dr. Duygu Perçin Renders: "Kütahya için Korona virüs enfeksiyonu tehdidi bulunmuyor"

Kütahya’da 36 litre kaçak içki ele geçirildi

Kütahya’da 36 litre kaçak içki ele geçirildi

Çorum Namaz Vakitleri 27 Ocak Pazartesi

İmsak
06:20
Sabah
07:48
Öğle
12:58
İkindi
15:34
Akşam
17:57
Yatsı
19:20

Çorum Nöbetçi Eczaneler27 Ocak Pazartesi

Fakülte Eczanesi
Merkez
Kafkas Ecz. Eczanesi
Alaca
Sevgi Eczanesi
Bayat
Özden Ecz. Eczanesi
Iskilip
Yeni Mecitözü Eczanesi
Mecitozu
Burcu Ecz. Eczanesi
Osmancik
Sungurlu Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Elazığ’a gidemeyen AFAD gönüllüleri kan bağışladı

Elazığ’a gidemeyen AFAD gönüllüleri kan bağışladı

Tarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzede

Tarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzede

Jandarma’dan silah operasyonu

Jandarma’dan silah operasyonu

Sungurlu’da trafik kazası: 1 yaralı

Sungurlu’da trafik kazası: 1 yaralı

Tecavüzcü başkomisere tahliye

Tecavüzcü başkomisere tahliye

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.